BIATLON ON-LINE: Štafeta mužů bez dvou největších hvězd. Jak si povedou Češi?

Posledním závodem Světového poháru v biatlonu v rakouském Hochfilzenu bude atraktivní mužská štafeta na 4x7,5 km. České kvarteto jede ve složení Šlesingr, Štvrtecký, Krčmář a Moravec. Do závodu nenastoupí dvě nejzářivější hvězdy současného biatlonu. Martin Fourcade i Johannes Boe ji vynechávají. V rakouském Hochfilzenu se odstartovalo ve 14 hodin, přímým přenosem závod vysílá program ČT Sport, tradičně obsáhlý on-line přenos nabídne náš web Sport.cz.

Vylepší česká mužská reprezentace dojem z nepříliš povedené druhé zastávky v Hochfilzenu? K úspěchu svěřenců trenéra Vítka musí vést při neslané běžecké formě především rychlá a přesná střelba. O ambicích našeho výběru hodně napoví už první dvě části. Pokud zvládne se zdravím i formou zápasící Michal Šlesingr svůj první úsek, a novic - juniorská naděje Jakub Štvrtecký ten druhý, poté by Češi mohli pomýšlet poměrně vysoko.

Zvláště, když sestavy předních týmů nebudou úplně v té nejblyštivější podobě. Velkou absencí pro kvarteta Francouzů, respektive Norů, budou neúčasti dvou největších hvězd celého biatlonového pole. Jak Martin Fourcade, tak i Johannes Boe se rozhodli první štafetu vynechat.

Přesto jsou právě tyto dvě štafety řazeny k největším favoritům, stejně jako Němci, kteří jdou naopak do boje s tím nejsilnějším, co v současné chvíli mají. Pozor si musíme dát také na výborně střílející Rusy nebo domácí Rakušany. Jak to celé dopadne se dozvíme od 14 hodin.