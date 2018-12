Komplikace? Nejzkušenější český biatlonista odjel z tréninku předčasně

Šlesingrovy potíže mají původ už v prvním kole SP před dvěma týdny ve slovinské Pokljuce. „Smeknul se a spadl na záda, spíš na zadek. A teď se mu to trochu ozvalo,“ líčil trenér mužského týmu Zdeněk Vítek.

Vítek věří, že pojede

Pětatřicetiletý Šlesingr odjel už během tréninku se sportovním ředitelem svazu Ondřejem Rybářem za fyzioterapeuty. „Zatím přesně nevíme, co s tím má, bolest se ozvala až dnes na tréninku. Doufám, že ho někdo srovná, trochu ho to bude bolet, ale závod s tím odjede,“ věřil Vítek.

Michal Šlesingr během prvního tréninku v Novém Městě na Moravě.

Vlastimil Vacek

Pokud by Šlesingr nenastoupil do sprintu, nemohl by jet v Novém Městě už žádný další závod. Do sobotní stíhačky se postupuje ze sprintu a nedělní hromadný závod je pro elitní pětadvacítku ze Světového poháru a dalších pět nejlepších z aktuálního dílu SP.

Na majitele dvou individuálních medailí z mistrovství světa a zlata ze smíšené štafety v Kontiolahti 2015 se poslední dobou zdravotní potíže lepí. Před rokem laboroval s kolenem, kvůli nemoci vynechal závěr Světového poháru, na jaře ho trápila mononukleóza.