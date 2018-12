Ještě atraktivnější biatlon? Krčmář změnu v Novém Městě vítá

Je příjemné mít takřka jistotu, že si tu zazávodíte i v neděli?

Je pravda, že jsem koukal, jak to vypadalo v minulých letech, tak by ty body měly stačit. Byl to jeden z mých menších cílů, abych sem přijel s tím, že nejsem na hraně masáku a mohl jít do sprintu s větším klidem.

Jak se vám bude tento klid držet v momentě, kdy se zaplní areál až 28 000 fanoušky?

Budu se snažit to vytěsnit, abych nebyl roztěkaný, koncentroval se na sebe a mohl střílet. Přece jen už jsem tu nějaký závod jel, tak snad vím, co mě čeká.

Jaký máte recept na udržení koncentrace?

Mě vždycky ta atmosféra strhla pozitivně. Snažím se soustředit na svůj výkon a zároveň nebýt přemotivovaný a nedělat zbytečné věci navíc.

Přijde vám dávno, když jste tu jako mladíček naskočil při mistrovství světa v roce 2013 do mužské štafety a pomohl jí k šestému místu?

Neřekl bych dávno, jen se mezi tím odehrála spousta věcí. Ale pořád to je pro mě jeden z nejhezčích zážitků kariéry. I když to nebylo medailové umístění, bylo to pro mě velké poprvé. Třeba teď bylo také důležité pro Kubu Štvrteckého, že ustál štafetu v Hochfilzenu bez trestného kola, já to také tehdy zvládl bez velkých potíží a pomohlo mi to do budoucna. Ten první závod bývá průlomový.

Jak vnímáte, že tu budete závodit ještě den před Štědrým dnem?

Pro nás to taková přítěž není, na Štědrý den se probudím doma. Horší to budou mít ostatní závodníci, kteří budou ještě 24. cestovat. Pro nás je spíše důležité být s rodinou, a i kdybychom měli závodit 24. a být s rodinou od 25. do Nového roku, tolik to nevadí.

Ve sprintech jste byl zatím v této sezoně desátý v Pokljuce a dvacátý v Hochfilzenu.

Střelecky to šlo, běžecky to nebylo tak slavné. Ale další dva závody v Hochfilzenu už jsem se cítil líp, v posledním kole jsem to zase byl trochu já, dokázal zatáhnout a zabojovat.

Trochu se změnil profil trati, na stadion se bude přijíždět do kopce. Může to být zrádné?

Spíš to kvituju všeobecně, pro lidi to budou hezké souboje. Neříkám, že ten minulý příjezd byl špatný, ale jak je to tu široké a otevřené, tak atraktivita bude ve stíhačce a masáku ještě větší.

Projeví se to na střelnici?

Záleží i na sněhu a protivětru. Když bude skluzný sníh a nebude foukat proti, jsme zvyklí se na stadiónu vydýchat a ten kopec by nehrál takovou roli. Když ale bude pomalý sníh a budeme na stadiónu hůře regenerovat, mohlo by to mít vliv.