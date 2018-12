Školácká chyba, láteřil Moravec. V sobotu zabojuje o svůj velký cíl i ve srandovním počasí

Ondra, Ondra, skandovaly tisíce diváků ve Vysočina areně, když kolem nich procházel Ondřej Moravec. Sprint nevyšel českému biatlonistovi úplně podle představ, na druhou stranu ví, že jeho ztráta na nejlepší do sobotní stíhačky není na 23. místě nikterak propastná. A Moravec se dívá ještě o den dál. Chtěl by se v Novém Městě na Moravě představit i v nedělním závodě s hromadným startem pro nejlepší třicítku.

Ztrátu jste ve sprintu nabral hned první střelou.

Na střelnici jsem do toho šel s tím, že se nebudu nějak stresovat. A pak jsem tu první ránu úplně vyhodil stejně jako v Hochfilzenu při štafetě. Věřil jsem si až moc, což mě mrzí o to víc, že jsem to udělal dvakrát za sebou. Dvě poslední ležky v závodě jsem udělal to samé, to je hodně školácká chyba, která mě tu stála spoustu umístění.

Jak jste se cítil na trati? Přijde vám, že forma jde postupně nahoru?

Nebylo to úplně ono, ale určitě lepší než první závod v Hochfilzenu. Pomalými krůčky forma nahoru jde, tak věřím, že v sobotu bude zase o něco lepší. Navíc tu má být docela srandovní počasí, má dost foukat, takže člověk může poskočit klidně o patnáct míst dopředu. Nebo o čtyřicet dozadu… Budu dělat všechno pro to, abych jel v neděli. To je teď hlavní cíl.

https://www.facebook.com/biathlonworld1/videos/2323373331009042/

V Hochfilzenu jste ve stíhačce postoupil o 29 míst…

To by tu nebylo špatné. (úsměv) Ale to se nestane. Vůbec neskládám zbraně, naopak dám do závodu všechno, je pro mě neuvěřitelně důležitý. Musím se připravit hlavně psychiky.

Je tady teď hlavní motivací jet před výbornou kulisou i v neděli? Zatím jste ve Světovém poháru šestadvacátý.

Rozhodně. Byla by to škoda, nechci tam Bimbase (Michala Krčmáře) nechat samotného.

Ondřej Moravec zdraví fanoušky v cíli sprintu SP v Novém Městě.

Luboš Pavlíček

Do stíhačky vyrazíte necelé tři sekundy od sebe. Můžete si aspoň v úvodu nějak pomoct?

Nemyslím si. Uvidíme, jak se pojede. Většinou se jezdí zběsilá tempa na konci pole, což se mi potvrdilo v Hochfilzenu. Já jel z předposledního místa a na prvním kole jsem měl druhý čas, a to mě tam ještě neskutečně brzdil nějaký Fin. Myslím, že se nebude extra spolupracovat. To bychom museli jet strašně vepředu nebo sami, pak si můžeme pomoct - postrčit se z kopce, využít rychlosti, ale nic velkého.