Od nevolnosti až pro nejlepší český výsledek. Náš čas ještě přijde, věří Moravec

Byl to důležitý výsledek pro český tým, jemuž se tu dlouho nedařilo?

Rozhodně dobrý pro tým, ještě daleko lepší pro mě. Ne, že bych byl úplně klidný, ale já věřil, že to přijde. Udělat dobrý výsledek tady je těžší. Jsem rád, že se to povedlo i kvůli fanouškům a týmu. Lidi si aspoň mohli zakřičet na někoho, kdo jede do desítky. A náš čas ještě přijde.

Ze sobotních trablů jste se rychle oklepal.

Ještě že tak. Kdybych měl podruhé za tři týdny střevní potíže, to už by bylo moc. Naštěstí z toho nic nebylo. Včera jsem měl takzvaně hoňku za minutu dvanáct, ale večer jsem se cítil normálně, takže to dneska nemělo žádný vliv na výkon. Mohl jsem do závodu jít naplno. Začátek byl sice příšerný, ale nakonec osmé místo je super.

Měl jste před závodem radši speciální dietu?

To ne, jinak bych ten závod neobjel, tělo by bylo totálně vyšťavené. V sobotu jsem přijel na hotel, chvíli si lehnul a nic mi nebylo. Kdybych šel do závodu oslabený, nemělo by cenu tam ani lézt.

Nebýt dvou chyb na první položce, mohl jste bojovat i o stupně vítězů.

Ty rány byly vpravo. Cvakal jsem si doprava, pak jsem to vrátil zpátky. Řekl bych, že to byly takové zbytečné chyby z respektu.

Čeští závodníci Ondřej Moravec (vlevo) a Michal Krčmář v cíli závodu.

Libor Plíhal

Zdálo se, že na trati jste měl dost sil.

Jo, cítil jsem se dobře. Na to, co se dělo v sobotu, jsem prakticky v každém kole mohl jet s kýmkoliv, kdo tam zrovna byl. Až na skupinu, kde byl Lukas Hofer. Co ten jede za tempo, tomu nerozumím… Měl jsem hroznou nevýhodu v tom, že na stadionu mi nikdo netahal. Řekli si, že jsem tu doma, tak si to oddřu. A jet tři stadiony na větru je strašně znát.

Asi byste po stíhačce nevěřil, že tu v posledním kole přesprintujete i Martina Fourcadea.

Je to taky jen člověk. Jsem rád, že má moje výkonnost vzestupnou tendenci a jde to dopředu. Doufám, že teď si odpočinu, pak potrénuju a začneme další část sezony.

Zvolíte po Vánocích individuální trénink jako vloni v Hochfilzenu?

Nesehnal jsem tam ubytování, ale příští rok jedu, už ho mám rezervované.(úsměv) Ale zase budu sám. Mám to nejradši, dělám, co potřebuju při střelbě, mám i důvěru trenérů. Budu tady v Novém Městě. Sice jsou tu nějaké závody, ale jsem domluvený, že budu trénovat večer.