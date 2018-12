Koukalová dělala pořádek a předváděla čísla. Probouzela nostalgii i jiskřivé vzpomínky

Úvahy o jejím návratu se jevily v minulých měsících jako zcela plané. Návrat do týmu, s nímž se nerozešla v nejlepším, se zdál být nemožnou věcí. Ale ono to možná půjde, ukazuje se v posledních týdnech.

Koukalová nakonec nedorazila na předvánoční SP do Nového Města na Moravě, ač to ještě při vyhlašování ankety Sportovec roku měla v plánu. Zdůvodnila to zdravotními problémy, ale biatlon má stále tak trochu kolem sebe. Potvrdilo se to i o Vánocích.

„Dělala jsem pořádek ve skříni a tohle na mě vypadlo. Tak jsem má úspěšná startovní čísla vyskládala pod stromeček a užila si trochu nostalgie," napsala k fotografii, na níž si zadumaně prohlíží kousky, které připomínají její velkolepé úspěchy.

Zatím to vypadá jen na nostalgii i jiskřivé vzpomínky. Ovšem už jako průzkum terénu lze brát obrázky, které Koukalová už také umístila na sítě a na nichž je zachycena, jak si dává do těla. Tu odhalí, jak po tréninku cítí svaly, o kterých už ani nevěděla že existují... Tu přidá obrázky ze ´zahřívacího´ zápřahu v posilovně a neopomene dodat, že je zvědavá, co bude, až se v lednu postaví na běžky...

Gabriela Koukalová se vrací k tréninku.

Facebook Gabriely Koukalové

Slova šéfa českého biatlonu Jiřího Hamzy jsou také výmluvná. „Návrat je možný," naznačuje. Ale záleží na Koukalové.

Jak by to v praxi vypadalo. A odkdy?