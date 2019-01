Nemůžu to prorvat, lamentoval Moravec po sprintu. Krčmář naznačoval, že problém byl jinde

„Nebyla to pecka, ale ještě to musíme probrat," uvažoval pro ČT o možné servisním nezdaru nejlepších z Čechů, pětadvacátý Michal Krčmář. Že by v optimálních slunečných podmínkách srazil celý tým problém s lyžemi a ´mázou´? „Jsem z toho rozpačitý, cítil jsem se silný, čas tomu neodpovídá," naznačoval dále, že problém byl jinde.

V cíli po pátém sprintu sezony kroutil hlavou i Ondřej Moravec. S běžeckou formou se v zimě nepotkal, ale 31.místo jej zarazilo. Minule sprintoval na třinácté pozici.

https://www.facebook.com/biathlonworld1/videos/968129040039154/

„Nuly mi padaj, bez nich to nejde, se střelbou jsem spokojenej, ale v běhu to žádný zázrak nebyl," hodnotil Moravec.

Usoudil též, že lyže v optimálních podmínkách jen těžko mohl mít připravené špatně. Hledal problém jen v sobě. „Lyže dobrý, letos to ale prostě nemůžu prorvat, nevím, co je důvodem, zkouším všechno možný," pokračoval Moravec s vírou, že přijde obrat v dalších sprinterských závodech. „Doufám, že se to prolomí. Jsem rád, že držím vysoký standard střelby, to je klíč," pravil nakonec.

Ondřej Moravec při sprintu v Ruhpoldingu.

Český biatlon/Petr Slavík

„Nevím, byl jsem na střelnici, tohle je na větší analýzu," stroze komentoval nezdar reprezentační trenér Zdeněk Vítek.