BIATLON ON-LINE: Stupně vítězů se českému kvartetu vzdalují, drama na posledním úseku!

Ve čtvrtek čeští muži nepronikli ve sprintu na přední příčky. Nejlepší byl Krčmář na 25. místě, Moravec bral 31. příčku. Štvrtecký dojel na 44. místě a Krupčík až na 77. pozici.

Minulý víkend česká čtyřka štafetu v Oberhofu zvládla, dojela na čtvrtém místě, a to ve stejném složení, ve kterém bude bojovat dnes. Na třetí místo ztratilo české kvarteto 18 sekund.

Před čtyřiadvaceti hodinami bylo vše jinak. Parádní střelba a špatný běh. Dva základní parametry, které určily výsledky ve sprintu. „Nebyla to pecka, ještě to musíme probrat," řekl pro Českou televizi Krčmář. „Se střelbou jsem spokojenej, ale v běhu to žádný zázrak nebyl," přidal se Moravec.

Co předvedou Češi dnes ve štafetě?