Klenot zazářil. V zabijácké nadmořské výšce Davidová vykročila ve stopách Koukalové

Klenot českého biatlonu naplno zazářil, až se z toho všem leskly oči. U mnoha členů reprezentačního týmu se objevily i slzičky štěstí. Markéta Davidová ukázala, že může jít ve stopách Gabriely Koukalové, která vyhrála poprvé závod Světového poháru, když jí bylo třiadvacet let. Její nástupkyně to dokázala už tři týdny po svých 22. narozeninách, když ovládla sprint v italské Anterselvě.

„Skvěle mě podržely lyže. V zabijácké nadmořské výšce na velmi těžké trati se každá nadřela," usmívá se Davidová, která patřila od úvodních mezičasů k nejrychlejším a poradila si parádně i se střelbou vleže a vstoje, když vyčistila terče shodně za 38 vteřin.

Celkově to sice znamenalo až 89. střelecký čas, ale patřila mezi pouhý tucet biatlonistek, který zvládl čistou střelbu. Na lyžích se Davidová řadila mezi absolutní elitu a klíčové pro ni bylo, že na rozdíl od většiny soupeřek nemusela na trestné kolo.

Česká biatlonová senzace - Markéta Davidová po triumfu v Anterselvě.

Andrea Solero, ČTK/AP

Byla na střelnici přesná, na trati rychlá a v cíli šťastná. Nakonec zářila stejně jako sluníčko v italském středisku. „Dvě nuly se počítají, lepší už to být nemůže. Obě položky sice byly dost pomalé, ale chtěla jsem mít každou ránu vypracovanou a byla jsem ráda, že se trefuju," říkala Davidová hned po dokončení závodu.

V té chvíli ale bylo všechno ještě otevřené, favoritky jely až za ní. Zejména Mäkäräinenová se jí i přes 150 metrů navíc, které musela obkroužit po stojce, hodně přibližovala. Zhruba půl kilometru před cílem je dělily necelé dvě vteřiny, ale víc už Finka nestáhla. Nakonec ve finiši vytuhla i Němka Dahlmeierová, která ještě po druhé střelbě vedla a v české výpravě mohla euforie propuknout naplno.

Německá biatlonistka Laura Dahlmeierová v akci během Světového poháru.

Vlastimil Vacek, Právo

„Tím, jak jsem měla číslo pět, tak pak bylo hodně dlouhé čekání na to, jak dopadnu. Ani jsem se nechtěla koukat, takže jsem se šla v klidu do buňky převlíknout. Přišla jsem až na poslední střelbu Laury a pak to bylo napínavé. Myslela jsem si, že to dá, že mě předjede. Ale ten závěr ji stál hodně sil, z cíle ji odnášeli," přibližuje Davidová.

„Věděli jsme, že tady Makula je schopná zajet slušný výsledek. Ale tohle jsme nečekali," usmívá se asistent trenéra Jiří Holubec.

Hned v prvním závodě této sezony Davidová v Pokljuce doslova šokovala třetím místem na trati 15 km, na začátku roku byla klíčovým článkem bronzové štafety v Oberhofu, ještě před týdnem však v Ruhpoldingu skončila ve sprintu až padesátá.

„Musím ještě hodně pracovat na tom, abych dokázala stabilizovat svou výkonnost a nelítala pořadím. Běžecký čas mám většinou slušný, ale ve střelbě jsou ještě rezervy. Proto jsem hlavně ráda za dvě nuly," líčí Davidová. "Pořád ještě nevím, jestli je to pravda. To zjistím, až se ráno probudím a ta zlatá placka fakt bude ležet vedle mě," opakuje šťastná česká biatlonistka.

Biatlonistka Markéta Davidová vyhrála závod Světového poháru ve sprintu na 7,5 km v Anterselvě. Porazila o necelé dvě sekundy druhou Finku Kaisu Mäkäräinenovou (vlevo), třetí byla o další dvě sekundy zpět Norka Marte Olsbuová Röiselandová (vpravo).

Andrea Solero, ČTK/AP

Trenér Šikola, který ji dovedl k titulu juniorské mistryně světa, před týdnem v televizním studiu říkal, že bude jednou schopna vyhrávat závody, ale asi netušil, že to přijde tak brzy. Davidová podle něj už pochopila, jak hodně je biatlon o hlavě, a při čtvrtečním sprintu si uvědomila, že je lepší nechat pár vteřin delším pobytem na stavu než jít na trestné kolo a ještě tím ztrácet síly.

„Nedávám si ale nějaký jeden cíl, co bych si přála dokázat. Chci být prostě dobrá," usmívá se závodnice, která v sobotu ve 13:30 vyrazí jako první do stíhacího závodu na 10 kilometrů.

Jenže pozor, v půl minutě za ní je srovnáno třináct soupeřek. „To bude dost pecka, navíc je tam na střelnici dvacet ran, takže mě čeká pěkná dřina," uvědomuje si Davidová.

Díky čtvrtečnímu triumfu by ale neměla přijít o start v nedělním závodě s hromadným startem pro elitních třicet biatlonistek. „Předchozí masáky byly bez našich holek, to bylo prostě na draka, ale Makula všechny vrásky tím nádherným vítězstvím vymazala," usmívá se šéftrenér Ondřej Rybář.