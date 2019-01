Biatlonová hvězdička má za sebou super týden. Srovnávání s Koukalovou nevnímám, tvrdí

Dvaadvacetiletá Davidová ve čtvrtek triumfovala v Anterselvě ve sprintu. Ve stíhačce se sice propadla na čtrnácté místo, ale v závodu s hromadným startem opět zazářila a nestačila jen na Němku Lauru Dahlmeierovou.

"Rozhodně to byl super týden," řekla Davidová v rozhovoru pro česká média cestou z Itálie domů. V pondělí v poledne musí na zkoušku z kynologie na České zemědělské univerzitě, u které jí skvělé výkony z biatlonu nepomůžou. "U nás na zemědělce to moc nefrčí. Ale po sprintu mi psal proděkan i další lidi z fakulty. Ale je to zvířecí fakulta, ten sport tam moc neberou," řekla Davidová.

Biatlonistka Markéta Davidová slaví v cíli závodu Světového poháru v italské Anterselvě. Spolupracovníci a parťačky z národního týmu ji po triumfu radostí vyhazovali do vzduchu.

Andrea Solero, ČTK/AP

Postupně se zařazuje mezi světovou špičku. Biatlonový svět ale podle ní není rozdělený na lepší a horší závodnice. "Bavíme se všechny, nezáleží na tom, jak jste dobrý. Zdravíme se všechny normálně," pochválila ostatní závodnice.

Faktem je, že se už dávno nevyhne srovnávání s někdejší českou hvězdou Koukalovou. Davidová opakuje, že ještě nedosahuje velikosti vítězky sedmnácti závodů SP. "Gábina toho dokázala tolik, že je nesmysl srovnávat mě v tomhle směru. Že jsem měla povedený víkend, neznamená, že vyhraju glóbus a podobné věci," řekla Davidová. Nevadí jí přitom, když se říká, že je nástupkyní Koukalové. "Ale nevnímám to."

Bývalá biatlonová hvězda Gabriela Koukalová a nastupující hvězdička Markéta Davidová.

V Anterselvě výborně střílela. Ve sprintu trefila všech deset terčů a v hromadném závodu chybovala z dvaceti ran jen jednou. "Myslím si, že to může být pořád jeden z výkyvů, že to je teď dobré a za týden to zase dobré být nemusí. Neberu to zatím tak, že teď bych měla střílet samé nuly," pronesla Davidová.

V hromadném závodu dokonce střelbu zrychlila, ale přiznala, že o tom ani nevěděla. "Až jsem na to koukala v analýzách. Ani mi to nepřišlo. Možná mě to okolí trochu strhlo, ale na trati jsem to nevnímala," uvedla biatlonistka.

Stres ze školních zkoušek nemá milovnice jednorožce ráda, ale studium jí pomáhá. "Škola mě rozptýlí od života v biatlonu. Vyčistím si hlavu," řekla. Obě věci mají jedno společné. "Neúspěchy si občas beru až moc. Ale to pak vždycky přejde."

Po krátké pauze čeká biatlonisty stěhování do Severní Ameriky. Seriál SP pokračuje od 7. února v kanadském Canmore a o týden později v americkém Salt Lake City.

"Těším se, ale těšila bych se, i kdybych neměla takové výsledky. Mluvila o tom hezky Laura (Dahlmeierová) na tiskovce, že každý závod začíná znova od nuly a každý má úplně stejnou šanci. Každý závod je jiný a stát se může cokoliv," řeka.