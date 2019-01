Po stříbrné neděli Davidovou čeká kynologie a zoohygiena. Zkoušky mohou být těžší než masák, říká

Už vám došlo, jaký úspěch se vám v Itálii povedl?

Nechci lítat v oblacích, ale byly to tam pro mě úplně úžasné dny a skoro se ptám, jestli se mi to všechno nezdálo. S masákem jsem zatím měla jedinou zkušenost z loňské olympiády, takže jsem se na něj hodně těšila. Snažila jsem se dělat, co umím, a ono to vyšlo perfektně. Jsem moc šťastná a hlavně tleskám servisu. Lyže závodily za mě, já se jen vezla a samotnou mě pak překvapilo, že jsem se na poslední střelbě nerozklepala.

Navíc jste dokázala všechny položky odstřílet rychleji než při předchozích závodech, čím to?

Až z analýzy střelby jsem zjistila, že se mi povedlo ležku i stojku v masáku zrychlit. Ani mi to během závodu nepřišlo. Možná mě ale ten boj špičky trochu strhnul. Pořád to může být jeden z výkyvů, teď naštěstí do pozitivna. Neberu to však zatím tak, že bych už měla střílet samé nuly, každopádně klíčem k nim je mít i při závodní střelbě sebedůvěru z tréninku, kde mi terče padají lehce.

Biatlonistka Markéta Davidová slaví v cíli závodu Světového poháru v italské Anterselvě. Spolupracovníci a parťačky z národního týmu ji po triumfu radostí vyhazovali do vzduchu.

Andrea Solero, ČTK/AP

Jak vnímáte, že jste už označována za nástupkyni Koukalové?

Gábina toho dokázala tolik, že je nesmysl srovnávat mě s ní. Že jsem měla pár povedených závodů, neznamená, že vyhraju glóbus a podobné věci. Slyším sice z mnoha stran, že jdu v jejich stopách, ale já to takhle nevnímám. Chci být hlavně svá Každý závod je jiný a začíná pro všechny úplně od nuly, takže stát se může cokoli.

Než se vydáte k únorovému pokračování pohárového seriálu za oceán, čekají vás nyní dvě zkoušky na České zemědělské univerzitě. Stihla jste se na ně vůbec naučit?

„Měla jsem sice učení sebou i teď v Itálii, ale tam už jsem tomu i s ohledem na ta dvě pódia moc nedala, takže teď trochu panikařím. Na kynologii jdu v pondělí v poledne, ještě si to určitě ráno prolítnu a hlavně čtvrteční zoohygiena pak pro mě může být těžší než celý masák.

Bývalá biatlonová hvězda Gabriela Koukalová a nastupující hvězdička Markéta Davidová.

Neobměkčíte zkoušející biatlonovými úspěchy?

Sice mi gratuloval proděkan i další pár lidí ze školy, ale jinak sport na zemědělce moc nefrčí. Jsme zvířecí fakulta, ale i mě často ta absolutní odlišnost školy od biatlonu správně rozptýlí a vyčistí hlavu. Společné pro obě své činnosti mám jen to, že si neúspěchy občas beru až moc. V biatlonu teď bylo hodně dobře, tak se musím kousnout, aby bylo i ve škole.