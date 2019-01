Moravec na poháry do Ameriky nepoletí, bude trénovat

Trápí se, proč mu to neběhá. Terče přitom kosí bez problémů. Biatlonista Ondřej Moravec vynechá obě zastávky Světového poháru v Severní Americe. Protože mu to bídně běhá, dá přednost přípravě na mistrovství světa. Čtyřiatřicetiletý medailista z olympijských her i MS se pokusí najít ztracenou jiskru ve stopě.

"Sezona je střelecky úplně výborná, ale běžecká je trápení. Jediná možnost, jak to trochu zkusit zvrátit před mistrovstvím světa, je udělat nějaký blok přípravy. To se určitě neshoduje s tím, že by odjel do Kanady a Ameriky. Než se srovná s časovým posunem, tak jsme zase nazpátek, pak týden příprava před mistrovstvím světa, za to se už moc zvládnout nedá," řekl trenér Zdeněk Vítek pro Českou televizi.

V tomto týdnu má Světový pohár přestávku, pokračovat bude od 7. února v Canmore. Následně se biatlonisté přesunou z Kanady do Salt Lake City v USA. Na Moravcových výkonech se zřejmě projevila vánoční viróza, předtím v Novém Městě na Moravě měl střevní potíže.

"Nedá se říci, že bychom byli v nějakém průšvihu a plácali se vzadu, ale nemáme výsledky takové, jaké bychom potřebovali," dodal Vítek. V hodnocení SP je Moravec devatenáctý, o pět míst za Michalem Krčmářem.

Na posledních závodech v Anterselvě byl ve sprintu Moravec s čistou střelbou až dvaatřicátý se ztrátou minuty a půl na čelo. "Bylo to strašně těžké. Na trati to byl neskutečný boj," přiznal.

Naopak do reprezentační výpravy se vrátí pro sedmý díl SP další ostřílený biatlonista Michal Šlesingr, jenž léčil zlomený obratel. Světový šampionát ve Švédsku se uskuteční v první polovině března.