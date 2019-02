Tejpy na obličej a vzhůru na trénink. Biatlonisté čelí v Kanadě třeskutým mrazům

Již ve čtvrtek odstartuje v kanadském Canmore další díl Světového poháru v biatlonu. Na závodníky čeká nejen úkol co nejlépe uspět, ale také pokusit se neumrznout. Na místě totiž panují třeskuté mrazy. „Není nad procházku v -28 stupních“ vtipkuje na sociálních sítích Michal Krčmář.

Kruté mrazy panují nyní v kanadském Canmore, kde ve čtvrtek začne vytrvalostním závodem mužů další díl Světového poháru v biatlonu. Na startu nebudou chybět ani čeští reprezentanti v čele s Michalem Krčmářem, který třeskutou zimu bere s úsměvem na rtech. „Není nad procházku v -28 stupních,“ napsal osmadvacetiletý biatlonista k fotografii, kterou pořídil cestou z večeře.

Mráz tolik nevadí ani Michalu Šlesingerovi, který se do reprezentace vrací po zranění. „Trochu kosa ale i tak je to nádherný místo,“ uvedl Šlesingr k fotce, na níž je omrzlý.

S tejpy na obličeji vyrazila na trénink i Markéta Davidová. Dvaadvacetiletá biatlonistka zazářila před dvěma týdny na závodech v Itálii, kde vyhrála sprint a v hromadném závodě získala stříbro.

Markéta Davidová se už s ostatními biatlonisty připravuje v kanadském Canmore.

Český biatlon/Petr Slavík

S novým make-upem, který ji vykouzlil mráz, se pochlubila také hvězdná Italka Dorothea Wiererová, vedoucí žena Světového poháru.

Vytrvalostní závod mužů by měl začít v šest hodin večer středoevropského času, avšak kvůli počasí může dojít podle ředitele Světového poháru Boruta Nunara k posunutí startu. „Čtvrtek by měl být nejteplejším dnem v týdnu, po ránu kolem -18, přes den by se mělo oteplit na -14. Nejdůležitější bude, že se má ustálit vítr, který nyní způsobuje ještě horší zimu. Samozřejmě, že chceme bezpečný a spravedlivý závod,“ prohlásil Nunar na webu biathlonworld.com.

Závodů SP v Canmore a o týden později v Salt Lake City se nezúčastní ani několik hvězd. Chybět bude Francouz Martin Foucarde, který dal přednost odpočinku a ladění formy na mistrovství světa. Nedorazí ani Nor Tarjei Bö či český biatlonista Ondřej Moravec, který se rozhodl pořádně zapracovat na běhu.