Mráz je pryč, biatlonisty ale čeká jiný nářez

Mrzlo, až se nezávodilo. Ale Kanada už je pryč. Biatlonisty čeká další zámořské pokračování Světového poháru. Po 17 letech od olympiády, jejímž centrem bylo Salt Lake City, se vrací elita do amerického Soldier Hollow. Sedmnáct set metrů nad mořem položené středisko ve státě Utah je ode dneška dějištěm osmého dílu seriálu a také slibuje pořádný nářez.

Na rozdíl od minulé zastávky v kanadském Canmore by závody nemělo ohrozit počasí. Na hraniční dvacetistupňové mrazy by tentokrát rozhodně nemělo dojít. Předpověď říká, že by mělo být nejprve lehce nad nulou a pršet, případně sněžit. Sněhové vločky lze očekávat o víkendu, kdy teploty klesnou.

Ale je tu jiný problém – pro mnohé zničující nadmořská výška. Ještě pár stovek nad Canmore, které se nalézá přes kilometr vysoko.

Česká nominace Muži: Michal Krčmář, Tomáš Krupčík, Michal Šlesingr. Ženy: Markéta Davidová, Eva Puskarčíková, Veronika Vítková. Adam Václavík s Lucií Charvátovou se podle plánu z Kanady vrátili domů a budou se připravovat na ME v Raubiči.

Pamětníci bojů při ZOH 2002 jsou mezi trenéry. Z českého týmu si tratě tehdy zkusili Zdeněk Vítek a Egil Gjelland. Podle zpráv ze zámoří areál od té doby nedoznal velkých změn.

„Nadmořská výška je znát. Areál bych popsal jako pláně, do kterých jsou vyryté tratě. Střelnice je zase v údolí,“ říká pro biatlon.cz český trenér Zdeněk Vítek, který byl nejúspěšnějším českým biatlonistou na olympiádě před sedmnácti lety, když si v Soldier Hollow dojel pro 14. místo ve sprintu, pro 17. ve stíhacím závodě, a byl také finišmanem páté štafety, která se postarala o dosud platné české maximum pod pěti kruhy. SP se v Soldier Hollow jel jedinkrát, rok před olympijskými hrami.

„Trať tak bude pro všechny nová s výjimkou Američanů, kteří mají Soldier Hollow jako letní tréninkové středisko. Někdy je možná lepší nevědět. Můžete přijet do areálu, který dobře znáte, ale rozhodující je stejně vaše forma,“ pokračuje Vítek.

Během her 2002 se středisko stalo dějištěm biatlonu, běhu na lyžích a severské kombinace. Tehdy tu zářil Nor Ole Einar Björndalen.

Vyhrál všechny tehdejší biatlonové disciplíny– sprint, stíhací závod, vytrvalostní závod a štafety, ale přidal i páté místo ze závodu s hromadným startem běžců na 30 km volnou technikou.

SP v USA po třech letech Do Spojených států se světový biatlon vrací po třech letech, stejně jako tomu bylo před týdnem u Kanady. Ovšem Presque Isle ve státě Maine na východě země bylo v případě USA nahrazeno dějištěm olympiády 2002 Soldier Hollow.

Cestování z Kanady teď pro jednotlivé týmy probíhalo všelijak. Často ne hladce. Českým biatlonistům zabrala cesta 15 hodin. Zrušené lety i zatoulaná zavazadla dělaly problémy. Finská hvězda Kaisa Mäkäräinenová do Soldier Hollow dorazila prý po předlouhých 42 hodinách.

Nejen ji čeká závod stranou velké civilizace. Divácké zástupy očekávat asi nelze, byť vstupné je zdarma.