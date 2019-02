Excelentní česká střelba ve stíhačce. Vítková devátá, Davidová se zlepšila o dvacet míst

Byla to zase po dlouhé době radost se dívat na české reprezentantky, zejména Vítková je v USA jako politá živou vodou. „Konečně mám pocit, že mohu zase s někým závodit. Než jsme přijely sem, tak mi od Vánoc každý soupeřka ujela," řekla Vítková, kterou také těšilo, že dokázala rychlou střelbu z tréninku přenést i do závodu. „Jak se cítím lépe, tak už se toho ani tolik nebojím," mínila.

„Jsem za holky opravdu moc rád. Verča konečně nachází pohodu v běhu a střelbu měla excelentní. Nejen přesnou, ale i svižnou. Předvedla třetí nejrychlejší čas. Některé rány šla trochu vabank, ale vyšlo ji to parádně," oceňoval asistent trenéra českých žen Jiří Holubec.

Markéta Davidová při stíhacím závodu v Soldier Hollow.

Český biatlon/Petr Slavík

Davidové při stojce jednou pomohla kalibrová rána a na lyžích byla už tradičně skvělá (5. běžecký čas) a dokonce se kilometr před cílem dostala do desítky, nakonec ji od ní dělila jen vteřina a půl. Zlepšení, byť jen o jedinou příčku předvedla i třetí z českého tria Eva Puskarčíková. „Snad je to pro nás skutečně příslib, že můžeme jít do závěrečné přípravy před mistrovstvím světa, které začne už za necelé tři týdny v Östersundu, s čistou hlavou," uvažoval Holubec.

Herrmannová na lyžích letěla

Stíhačku nakonec ovládly Němky. Při úvodní střelecké položce totiž chybovaly vítězka sprintu Röiselandová i její pronásledovatelka Mäkäräneinová, Finka dokonce musela na dvě trestná kola. Vedení tak převzala na lyžích hodně rychlá Kuzminová, kterou pak ale přibrzdily dvě rány mimo terč při druhé ležce.

Ruská rodačka ve slovenských službách musela absolvovat navíc 300 metrů a to ji vyřadilo ze hry o stupně vítězů, zatímco v čele uháněla s číslem 3 startující Němka Hildebrandová. Přes jedinou chybu v závěrečné stojce Hildebrandová udržela vedení, při odjezdu ze střelnice měla k dobru deset vteřin na původně sedmou krajanku Herrmannovou.

Veronika Vítková při stíhacím závodu v Soldier Hollow.

Český biatlon/Petr Slavík

Ta ji ale na posledním kilometru famózním výkonem na lyžích předstihla a připsala si svůj třetí pohárový triumf v kariéře. Celkem osmkrát musela na trestné kolo dosud vedoucí žena seriálu Italka Wiererová, což pro ni i přes slušný běh znamenalo propad až na dvacáté místo a žluté číslo tak musela přepustit krajance Vittoziové.