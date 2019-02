Bude zase trefovat terče? Znovu vyrazí do boje? Gabriela Koukalová zveřejnila třaskavý status na Facebooku. V něm naznačuje, že důležité rozhodnutí o případném návratu by ráda učinila do konce května. Její biatlonová kariéra možná ještě není definitivně u konce.