Biatlonová hvězda Davidová by chtěla koně a střelbu trénuje i na dveřích. Kdy plánuje skončit?

Biatlonisté a jejich přezdívka

Dělají si z nás srandu, že jsme myslivci, to slyšíme od těch, kteří závodí jen na běžkách.

Vystřelila by na živé zvíře

Na zvíře bych nevystřelila. Chtěla bych pracovat se zvířaty. Studuju, ve škole máme krávy, koně, prasata, lamy, slepice. Rozhoduju se, co bude po bakaláři.

Autogramy od hvězd biatlonu

Rád by člověk bral od nich autogramy, ale je to takový divný, když s nimi závodím.

Co bylo dříve

Jsem z hor, dřív, než jsem začala chodit, tak jsem jezdila na běžkách.

Slzy v závodě

Chtělo se mi brečet minulý rok při stíhačce ve Francii, kdy jsem dojížděla šedesátá, to bylo na slzičku. Všichni od trati odchází, jdou na kafe a vy furt jedete. Ale mám kolem sebe skvělé lidi, kteří mě podrží.

Gabriela Koukalová a vztahy v reprezentaci

Já jsem Gábinu v týmu nezažila, takže nevím, kde je pravda. Ale všichni lidi si nesednou, někdo někomu víc, někdo míň.

Tlak na výsledky

Snažím se ho nepřipouštět. Nemyslím si, že srovnání s Gabčou je vhodný, ona toho dokázala hodně, já jsem na začátku.

Střelba

Ta je u mě ještě zbrklá, musím na ní zapracovat, aby se ustálila. Rychle jsem snad ještě nestřílela. Trénujeme ji při zátěži, ale také doma, takzvanou suchou střelbu. Doma mám na dveřích papír s černými tečkami a trénuji, samozřejmě bez nábojů.

Představa o závodění za deset let

To si nedovedu vůbec představit, už mi je 22. Říkám si do olympiády za tři roky a pak uvidím. Doufám, že teď přijdou nejlepší roky a pak už budu moc skončit. Uvidíme, člověk by nikdy neměl říkat nikdy, třeba budu u biatlonu ještě dvacet let. Těším se na práci po biatlonu, baví mě škola, zvířata. Snažím se vše prokládat. Teď si neumím představit, že tuhle dřinu budu dělat ještě deset let, v podstatě to jsou dva tréninky denně. Snažím se biatlonu dávat 110 procent, ale na světě jsou důležitější věci – rodina, zdraví, práce.

Markéta Davidová při smíšené štafetě SP v Soldier Hollow.

Přechod z juniorů do dospělých

Povedl se mi docela dobře. Už jsem mezi nimi startovala jako juniorka, takže to nebylo tak těžké, tolik jsem z nich neměla strach. První rok z juniorů je nejlepší, nikdo od vás moc nečeká.

Olympiáda a medaile

Čím dál víc si uvědomuju, jak obtížné je získat medaili na olympiádě. Tři roky se vám daří, pak se špatně vyspíte a můžete čekat další čtyři roky. Medaile z olympiády je nejvíc.

Největší radost

Kdybyste mi dala koně.