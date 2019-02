Biatlonisté těsně před mistrovstvím sází na tip norských trenérů

Tam se přímo z ME v Bělorusku přesouvalo i trio Jislová, Charvátová, Štvrtecký a pouze Moravec bude mít individuální přípravu doma a příští týden přiletí rovnou až do Švédska. Osterdalen vybrali norští trenéři působící u české reprezentace, kouč žen Gjelland a asistent u mužů Bratli.

„Loni tam zrekonstruovali třicetistavovou střelnici s novým terči. Ubytování máme přímo na stadionu a jídlo kousek vedle," líčil trenér mužů Zdeněk Vítek, jenž vyjel už v noci s lyžemi autem a cestující z obou směrů vyzvedl na letišti v Oslu.

Všichni společně pak jeli na sever ke švédským hranicím. „Nikdo z nás tam nikdy nebyl a jestli jsem našel správnou lokaci, tak tam vše vypadá dobře, včetně předpovědi počasí," řekl stříbrný olympionik Michal Krčmář. Osterdalen neznal ani reprezentační doyen Michal Šlesingr.

„S ohledem na můj věk je to s podivem, ale frčíme na místo, které je i pro mě objevem," usmíval se. „Zůstaneme stranou šrumce, sami si v klidu potrénujeme a těsně před šampionátem bude krátký přejezd autem," líčil Tomáš Krupčík.

Ženy to vnímaly podobně. „Nic moc o tom nevím, asi jen to, že jde o domácí středisko legendární biatlonistky Tory Bergerové," naznačila Markéta Davidová. „Já se ani po nějakých informacích nepídila. Pro mě je důležité, že všechno máme blízko," řekla Veronika Vítková.

Reprezentanti mají před norským týdnem jediné přání. „Zůstat zdravotně v pořádku," shodli se. Právě Vítková proležela po návratu ze zámořského pohárové tripu skoro tři dny. „Už jsem začínala být dost skeptická a říkala jsem si, že asi ani nikam nepojedu. Až sobotu mi bylo líp, včera už dobrý, naštěstí jsme to podchytili včas, ani nebyla nutná antibiotika," líčila Vítková.

„To je jasný, že všichni potřebujeme zůstat fit. U mě je to zatím jen taková rýmička, i když pro chlapy samozřejmě zásadní je... Program přípravy nechávám na trenérech, kteří určitě zanalyzovali, co nám chybí, co potřebujeme doladit. Zatím jsme se o tom nějak extra nebavili," řekl těsně před odletem Krčmář.

