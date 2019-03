Na úvod MS česká sázka na jistotu. Biatlonisté vybrali kvarteto pro smíšenou štafetu

Na startu bude celkem 26 zemí a Česko bude mít číslo osm a v cíli se chce vejít mezi elitní šestku. „Snažili jsme se postavit co nejsilnější sestavu, trochu váhání bylo nad tím, kterou z holek poslat na první úsek. Nakonec jsme vzali do úvahy i variantu, že Evu Puskarčíkovou bychom jako rychlou střelkyni chtěli postavit do závodu smíšených dvojic, který bude mít premiéru na mistrovství světa," naznačil trenér Zdeněk Vítek.

„Kdyby tu měl někdo jet všechno, bude to blázinec," dodal pro ČTK Vítek, jenž u mužů volil sázku na jistotu. „Věřím, že ti dva vybraní jsou na tom i nejlépe výkonnostně," vysvětlil. První závod šampionátu je důležitý pro dobré psychické naladění před následujícími sprinty a stíhačkami. „Určitě je fajn hlavně pro hlavu při prvním startu uspět a nevybouchnout," naznačil Krčmář.

Minulý týden se reprezentanti chystali sami v norském areálu Osterdalen obklopeném jen lesy poblíž hranic se Švédskem a po přesunu auty o 300 km jihovýchodněji se ocitli už v dějišti MS. „V tom lese nebyl nikde nikdo, měli jsme klídeček na finální přípravu a ani nám nepřišlo, že se blíží šampionát. Krásně to vyčistilo hlavu. V Östersundu je ale hned poznat, že už jsme v centru dění," líčí Eva Puskarčíková, spolubydlící největší české naděje Markéty Davidové.

Michal Krčmář při smíšené štafetě v Soldier Hollow.

Český biatlon/Petr Slavík

„Fakt smekám, jak v pouhých dvaadvaceti závodí," oceňuje Puskarčíková o šest let mladší krajanku. Obě se narodily 3. ledna a společnou mají i lásku ke zvířatům. „Já hrozně ráda koukám na štěňátka, Makula je zase ulítlá na koně. Dokonce mě jednou vytáhla i do sedla, jenže jsem v něm seděla jako pytel brambor," vypráví.

Davidová plánovala norské soustředění využít k dopsání bakalářské práce. „Snažila jsem se udělat do školy co nejvíc, ale nejde to zas tak rychle. Jen neprošvihnout termín odevzdání, který je v půlce dubna," tvrdí. V dějišti šampionátu zatím panuje pravá skandinávská zima, sněhu je všude dostatek a po ránu klesá teploměr hluboko pod nulu a přes ní se nedostane celý den. „Docela silně mi při tréninku mrzly ruce, ale to je spíš o zvyku. Navíc se má od pátku oteplovat," uvedla pro ČT Davidová.

I když v Östersundu bude závodit poprvé v životě, mohlo by jí to tam sedět. „Trať je kopcovitá, budou tu víc vidět běžecké rozdíly a střelnice se mi zdá taková nevyzpytatelná," nabídla své předchozí dojmy potvrzené i středečním tréninkem Puskarčíková.

Její reprezentační kolegyně si ale nepřipouští ani tíhu debutu na MS. „Nechci šampionát brát jako něco víc než jiný svěťák," říká Davidová, která ani nestála o rodinnou podporu na místě. „Nějak jsem si vsugerovala, že když za mnou někdo přijede na závody, tak mi to přináší smůlu, proto jsem radši, že moji blízcí zůstanou doma u televize," naznačuje. „Švédsko je pro většinu českých fanoušků přece jen trochu z ruky, ale už jsme tu vlajky zahlídly," doplňuje Puskarčíková.