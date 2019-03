Davidová potěšila sedmým místem, zlato putuje na Slovensko

Při čisté střelbě by nejmladší z českých biatlonistek bezpochyby na krku visela medaile. „Já jsem za sebe spokojená. Té rány je samozřejmě škoda, ale v podmínkách na střelnici to nebylo nic výjimečného. Dneska bylo těžší něco trefit, protože ten vítr byl silnější než při smíšené štafetě," líčila do kamery České televize Davidová.

Největší naděje české výpravy se do závodu vydala až s číslem 72, jako jedna z posledních favoritek. „Doufali jsme, že trať, na níž během pátku napadlo hodně sněhu, bude v té chvíli trochu víc uježděná," vysvětloval trenér reprezentace žen Egil Gjeland.

Anastasia Kuzminová v cíli závodu ve sprintu na MS biatlonistek.

Anders Wiklund/TT, ČTK/AP

„Jsem ráda, že to byla na střelnici jen jedna netrefa. Radši od sebe nic neočekávám, jen dělám, co umím a na střelnici se snažím v duchu spěchej pomalu," usmála se Davidová, která byla na lyžích znovu úžasná. Předvedla celkově pátý běžecký čas a pečlivě hlídala každý výstřel na střelnici, i když tam nechávala vteřiny. „Jedna rána mimo terč ji stála medaili, bohužel jí tam dost fouklo zprava," líčil pro Českou televizi asistent trenéra Jiří Holubec.

Na střelnici panovaly opravdu těžké podmínky, z první dvacítky měly pouze čtyři biatlonistky čistou střelbu. „Každá položka byla těžká, proto Markéta zaslouží pochvalu, jak se v závodě prala. Běžeckou formu z ní cítíme a rychlost střelby má zatím pomalou, ale je tam potenciál na všem ještě zapracovat," říkal sportovní ředitel svazu Ondřej Rybář.

Charvátová stíhačku nepojede

Veronika Vítková nechala na ležce nezasažené dva terče, obě rány přitom měla kalibrové. Stojku dala čistě, ale na lyžích nebyla dost rychlá, aby se vešla na lepší než 38. místo. „Stejně jako v mixu mě mrzí dvě chyby na první položce. Ani na trati jsem se necítila úplně dobře, čerstvý sníh byl dost pomalý. Znamenalo to dost velkou hrabačku," říkala Vítková.

Do stíhacího závodu se kvalifikovala rovněž Eva Puskarčíková, která si dvě chyby na střelnici rovnoměrně rozdělila mezi oba položky, ale v sílící chumelenici se s během hodně trápila. „Eva si pár desítek metrů před cílem k tomu všemu ještě rozbila čumec," komentoval Rybář pád závodnice, která startovala jako poslední z 95 biatlonistek. „Byla jsem tuhá od prvních metrů, na střelnici jsem nedala nuly, jak jsem si přála a pak jsem se ještě v závěru natáhla," krčila rameny Puskarčíková.

Lucii Charvátové se bohužel nepovedlo při položce vleže správně zaujmout polohu, první tři rány poslala mimo terč a všechny měla shodně pod spodním okrajem. Teprve pak se srovnala, nicméně střelnici opouštěla se ztrátou téměř půldruhé minuty. Stojku měla sice daleko lepší, kroužila po ní jedno trestné kolo, ale v cíli to s průměrným během stačilo až na 71. místo. Mezi šedesátku pro nedělní stíhačku se tak nevešla.

Mistrovství světa v biatlonu v Östersundu – 7,5 km žen: 1. Kuzminová (SR) 22:17,5 (1 trestné kolo) 2. Tandrevoldová (Nor.) +9,7 (0) 3. Dahlmeierová (Něm.) +12,6 (0) 4. Öbergová (Švéd.) +13,2 (1) 5. Brorssonová (Švéd.) +21,7 (1) 6. Herrmannová (Něm.) +23,9 (2) 7. Davidová (ČR) +26,5 (1) 8. Jurlovová-Perchtová (Rus.) +31,4 (1) ----- 38. Vítková (ČR) +1:42,0 (2) 59. Puskarčíková (ČR) +2:32,3 (2) 71. Charvátová (ČR) +2:56,8 (4)