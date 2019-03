Čeští biatlonisté ve sprintu vyhořeli, Moravec dojel na hraně kolapsu

Nejhorší výsledek na mistrovství světa ze závodu na 10 km za posledních deset let. Sprint se českým biatlonistům ve švédském Östersundu vůbec nepovedl. Chybovali na střelnici a byli i pomalí na lyžích. Nejlepší ze čtveřice reprezentantů Tomáš Krupčík obsadil až 30. místo, přičemž jako jediný z nich dal alespoň jednu položku čistě. Šesté zlato ze světových šampionátů získal Nor Johannes Thingnes Boe.

Český smutek byl veliký. „Pro nás je veliké zklamání, jak to dopadlo. Vůbec nechápu, co se dělo, ale kluci propadli a nepotvrdili na co mají, kritika musí přijít," říkal naštvaně sportovní ředitel svazu Ondřej Rybář. Alespoň určitou spokojenost mohl vyslovit Tomáš Krupčík. „Ještě nikdy jsem sprint na šampionátu nejel, byla to pro mě dost neznámá. Snil jsem o umístění někde na hraně dvacítky, ale nedopadlo to tak úplně zle a ještě se s tím snad bude dát ve stíhačce pracovat," líčil 31letý biatlonista do kamery České televize.

Michalu Krčmářovi, stříbrnému olympijskému medailistovi v této disciplíně ulétla naděje na úspěch velmi brzy, hned první ránu vleže poslal mimo terč a na vině byla zjevně špatně zaujatá poloha. „Trochu jsem měl smůlu, že mě na začátek sněžilo. Tam jsem si to vyžral a úplně bylo cítit, jak mně lyže zpomalují," naznačil potíže.

Michal Krčmář při sprintu na MS, tento závod mu nevyšel.

Anders Wiklund, ČTK/AP

„Bohužel jedna chyba na každé položce je moc, abych mohl skončit někde slušně, zvlášť když vpředu padlo tolik nul," litoval Krčmář, jenž doplatil i na to, že střílel velmi pomalu. „Přesto chyboval, jakoby se bál zrychlit. Střílí takovou údržbu, nevidím v něm jistotu před terči," poznamenal k tomu Rybář.

Nejmladšímu závodníkovi celého startovního pole, 20letému Jakubu Štvrteckému unikl postup do zítřejší stíhačky o šest vteřin. „Nic moc dojem, ke konci mně ubývaly síly a na tom táhlém kopci to bylo nejvíc znát. Nejezdí nám to a těžko hledáme vysvětlení," připustil český benjamínek.

Quentin Fillon Maillet z Francie při sprintu na MS ve švédském Östersundu.

Anders Wiklund, ČTK/AP

Úplně vyhořel Ondřej Moravec, jenž chyboval jednou vleže a dvakrát vstoje. Navíc hodně zaostal i v běhu, na trati měl křeče a konečné 92. místo je pro něj úplně nejhorší z MS v celé kariéře. „Motá se mi hlava, nastal téměř kolaps a s tím souvisí výsledek na lyžích i na střelnici. Když jsem v cíli sundal flintu, tak jsem ji nemohl ani unést a pocity jsou strašlivé," líčil zdrchaný Moravec.

Jasný lídr Světového poháru Boe vyhrál už potřinácté v sezoně. „Pro mě je to přesně takový výsledek, jaký jsem si představoval a jde na tom stavět," vykládal norský fenomén, jenž má zlato už ze čtvrteční smíšené štafety

MS biatlonistů v Östersundu - 10 km mužů 1. J. Boe (Nor.) 24:37,6 (1) 2. Loginov (Rus.) +13,7 (0) 3. Fillon Mailet (Fr.) +16,5 (0) 4. Pidručnyj (Ukr.) +16,8 (0) 5. Desthieux (Fr.) +24,8 (0) 6. M. Fourcade (Fr.) +32,5 (0) 7. Bjontegaard (Nor.) +34,8 (0) 8. Lesser (Něm.) +44,7 (0) 30. Krupčík (ČR) +1:48,7 (1) 44. Krčmář (ČR) +2:08,6 (2) 65. Štvrtecký (ČR) +2:48,1 (2) 92. Moravec (ČR) +4:09,4 (3)