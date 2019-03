Českým biatlonistům vytrvalostní závod na MS nevyšel. Stříbro bere bulharská senzace

„Kluci se nějak snažili reagovat na vítr, ale předvedli jen mírně nadprůměrnou střelbu. Podobné to bylo při neustálém sněžení i s výkonem na lyžích. Chybí nám tam někdo, kdo by vyskočil do první desítky," řekl trenér Zdeněk Vítek. Krupčík sice zvládl čistě obě stojky, jenže při obou ležkách si neodpustil vždy jednu chybu, a to ho stálo zmiňované umístění.

„Škoda těch dvou minut, ale v tom počasí bylo hodně těžké trefit čistě položku. Běžecky jsem navíc měl nejhorší pocit ze všech startů tady, asi se mi po sprintu a stíhačce nepodařilo úplně dobře zregenerovat, takže trať mě hodně bolela," vykládal do kamery České televize Krupčík. Přesto hýčká naději na účast v nedělním závodě s hromadným startem.

Michalu Krčmářovi bohužel ulétla poslední rána ležky i stojky, což by nakonec možná nebyl až tak velký problém. Ale ve srovnání s minulou sezonou zaostává stříbrný olympijský medailista běžecky. Navíc na střelnici strávil o pětadvacet sekund víc než krajan Krupčík, který skončil o místo před ním. „Nechtěl jsem v těch poryvech větru na střelnici úplně riskovat. Občas jsem si na ránu počkal, přesto to bylo v dobré rytmu, ale mrzí mě ta koncovka při prvních dvou zastávkách, poslední výstřel v položce by si měl najít cestu do terče. Navíc na tom čerstvě spadlém sněhu mě to moc nejelo," mínil Krčmář.

Obhájce stříbra Ondřej Moravec sice začal výbornou střelbou vleže a rozběhl závod i hodně rychle, jenže dva terče minul při stojce. Na třetí i čtvrté položce pak zapsal vždy další trestnou minutu a už bylo jasné, že se do vysněné elitní patnáctky nevejde. „Udělal jsem těch chyb moc, nějak se mi nepovedlo na střelnici správně si srovnat všechny rány," litoval, i když se nakonec také vešel mezi čtyřicet závodníků bodujících do Světového poháru.

Český biatlonista Ondřej Moravec během vytrvalostního závodu na mistrovství světa v Östersundu.

Jessica Gow, ČTK/AP

Excelentní střelba vynesla prvenství Němci Peifferovi, který si dal pěkný dárek k 32. narozeninám, jež oslaví v pondělí. Vedle něj ze 105 závodníků na startu už jen Nor Christiansen poslal všech dvacet ran do terče. „Poprvé v životě jsem závod na 20 km dokázal odjet na střeleckou nulu a odměna za to je slaďoučká," uvedl šťastný šampion v cíli.

Stříbro získal senzačně Bulhar Iliev, jehož maximem na MS dosud bylo 6. místo ze stíhačky v roce 2015. Jen čtyři desetiny za ním skončil starší bratr suveréna letošní sezony Tarjei Boe. Johannes Thingnes sice předvedl druhý nejlepší běžecký čas za Desthieuxem, jenže tři minuty za chyby na střelnici mu vzaly medailovou naději a nakonec obsadil 9. místo. Určitou náplastí pro něj snad může malý křišťálový globus za prvenství v disciplině.

MS v Östersundu Vytrvalostní závod 1. Peiffer (Něm.) 52:42,4 (0) 2. Iliev (Bul.) +1:08,7 (1) 3. T. Boe (Nor.) +1:09,1 (1) 4. Samuelsson (Švéd.) +1:35,7 (1) 5. Hofer (It.) +1:53,2 (2) 6. Desthieux (Fr.) +1:54,0 (3) 7. Garaničev (Rus.) +1:56,5 (1) 8. Christiansen (Nor.) +1:59,2 (0) ...22. Krupčík (ČR) +3:47,3 (2) 23. Krčmář (ČR) +3:50,9 (2) 35. Šlesingr (ČR) +5:12,3 (2) 37. Moravec (ČR) +5:30,4 (4)