Puskarčíková pohřbila štafetu hned na první střelbě. Češky skončily na MS až patnácté

Naději českých žen na solidní umístění ve štafetovém závodě na MS ve švédském Östersundu pohřbila hned na na prvním úseku Eva Puskarčíková, která po střelbě vleže kroužila tři trestná kola. Z beznadějně poslední pozice se reprezentační kvarteto vytáhlo na 15. příčku, přesto jde o nejhorší český výsledek na šampionátu za posledních osm let. Zlato na posledním úseku urvaly pro sebe Norky.

Puskarčíková přijela k první zastávce na střelnici zhruba v polovině startovního pole, ale úvodní ležku absolutně nezvládla. Na podložce zjevně špatně zaujala polohu, všech pět ran bohužel poslala mimo terč a netrefila se ani první dobíjenou.

Další dva náhradní náboje vystřelené z malorážky české závodnice sice našly cíl, jenže byla z toho už tři trestná kola pro českou štafetu a beznadějně poslední se ztrátou více než minutu na 22. Bělorusko. „Tam bylo pro nás vlastně hotovo," uznal asistent trenéra Jiří Holubec.

Jessica Jislová přebrala štafetu stále na 23. místě s odstupem téměř tří minut a snažila se české kvarteto alespoň trochu vytáhnout z výsledkového bahna. Obě položky odstřílela čistě, měla i slušný běh a předávala devatenáctá. „Řekla jsem si, že pojedu svůj vlastní závod a mám z toho úseku dobrý pocit," přiznala česká reprezentantka.

Markéta Davidová měla chuť ještě dostat štafetu někam blíž čelu, jenže vyšlo z toho taky trestné kolo. „Šlo mi o nic, ale neustála jsem to. Na můj výkon není omluva. Bylo mi děsně líto Evči, musela to být absolutní bezmoc," vyprávěl v České televizi. „Na lyžích Makula dost napálila tempo, ale s ležkou hodně bojovala a jeden terč ji tam i přes trojí dobíjení zůstal," uznal Holubec.

Finišmanka Veronika Vítková dosáhla maxima možného a vytáhla Česko na konečné 15. místo. „Měla na střelnici perfektní centrové rány i běh byl svižný," ocenil Holubec. „Pole pak už bylo dost roztrhané, trochu jsem to vzala i jako přípravu na nedělní masák a dvě střelecké nuly mi dovolují jít do něj s klidnou hlavou," řekla Vítková do televizní kamery.

Za zlatem od prvního úseku mířily domácí Švédky, ale sen o historickém triumfu se jim rozplynula při poslední položce. Öbergová osudový terč závěrečné stojky zasáhla až po třetím dobitím, jenže mezitím ji pláchla skvěle finišující Norka Röiselandová a dotáhla svou zemi s jedním trestným kolem po třech letech zpět k titulu. Bronz uhájily Ukrajinky o půl vteřiny před dotírajícím Německem.