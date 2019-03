Puskarčíková se v slzách všem omlouvala. Když ji Davidová viděla brečet, začala skoro taky

Vypadalo to, že špatně zalehla a polohu změnila teprve při dobíjení. První z náhradních ran měla kalibrovou a terč se zase nesklopil, ale dvě další už byly centrové trefy. Jenže to už Puskarčíková musela kroužit tři trestná kola, takže střelnici opouštěla na posledním 23. místě s obří ztrátou přes minutu na nejbližší štafetu před sebou. „Vůbec nevím, co se to tam se mnou dělo, jela jsem zbytek šestikilometrového úseku sama jako v nějaké mlze," sotva špitla.

Do předávky pak Puskarčíková nabrala téměř tříminutové manko na čelo závodu a o svém propadáku nejdřív nechtěla vůbec mluvit. „Bohužel, mé momentální fyzické síly nejsou takové, jak bych si přála. Zkazila jsem štafetu všem, moc se holkám omlouvám a fanoušky prosím o prominutí, nezvládla jsem to," vzkázala v slzách Puskarčíková, která během úvodní zastávky na střelnici prožila doslova horor.

Při jeho sledování se v hloučku lidí kolem asistenta trenéra Jiří Holubce, jenž stál na střelnici u dalekohledu, zavládlo hrobové ticho. „Všechny nepřesné rány mířily doprava a nahoru, měla rozhodně dřív upravit polohu a moc mě mrzí, že to neudělala," říkal Holubec. Jakoby předzvěstí všech špatných věcí, které 28letou biatlonistku na prvním štafetovém závodě potkají, byl už nástřel, během nějž musela odevzdat na pár minut malorážku trenérům, kteří ji utáhli povolenou patku na pažbě.

Soucit s krajankou vyjádřila Markéta Davidová. „Je mi děsně líto Evči, protože tohle může potkat každého. Ležíte, střílíte a ani nevíte, kam ty rány choděj a už vás to jen semele. Pak máte v sobě pouze šílenou bezmoc, kterou byste nepřáli ani svému největšímu nepříteli," řekla.

Markéta Davidová během štafety na MS biatlonistů v Östersundu.

Petr Slavík, Český biatlon

„Zvlášť ve štafetě jde o tak strašný pocit, že se divím, že pak ve stojce všechno trefila. Když jsem Evču po dojetí viděla brečet, tak jsem začala skoro tak," dodala nejmladší z reprezentantek, která ale na třetím úseku po ležce také musela na trestné kolo. „Nešlo mě už o nic a taky jsem to nedala. Bylo to úplně tragické, co jsem předvedla," krčila rameny sama nad sebou.

Celkem čtyři trestná kola pro české ženy, to byla nejhorší bilance ze všech 23 štafet na startu. Během této zimy přitom reprezentantky dojely při Světovém poháru ve štafetě dokonce i třetí a pokaždé se vešly do elitní desítky. Jenže na šampionátu po zmíněném maléru Puskarčíkové už zbývající tři členky nevytáhly reprezentační kvarteto na lepší než 15. místo. Hůř dopadly Češky na MS naposledy v roce 2008, shodou okolností také v Östersundu, kde skončily šestnácté.