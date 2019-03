Wiererová se dočkala zlata až v masáku, obě Češky dojely hned za sebou

Závod vyhrazený třiceti nejlepším závodnicím šampionátu se jel za neustálého sněžení a výrazně ho ovlivňoval proměnlivý vítr na střelnici. Wiererová se triumfem přihlásila do boje o celkové prvenství ve Světovém poháru, když dotáhla krajanku Vittozziovou a jejich souboj o velký křišťálový glóbus se rozhodne příští týden na norském Holmenkollenu. Italka navíc může vzít své premiérové individuální zlato z MS jako předčasný dárek k 29. narozeninám, který oslaví krátce po skončení sezony 3. dubna.

První ležku zvládlo čistě třináct biatlonistek, včetně Davidové. Vítková musela jít na jedno trestné kolo. Tempo v čele udávala domácí Öbergová s tradičně běžecky rychlou Herrmannovou. Druhá položka vleže ale hodně zamíchala pořadím, čistě už ji zvládlo jen šest biatlonistek a jako první uháněla Ruska Jurlovová-Perchtová.

Italská biatlonistka Dorothea Wiererová ovládla na MS závod s hromadným startem.

Davidová ve špičce bohužel nezůstala, po dvou chybách na střelnici musela běžet 300 metrů navíc a na trať se vrátila sedmnáctá s minutovou ztrátou. O dvě místa za ní byla Vítková, která znovu až poslední ranou nezasáhla terč. „Podmínky na střelbu byly vážně hrozné. Davidová sice začala perfektní centrovou nulou, ale pak dala dvakrát dvojku a zejména u těch ran vleže, které šly trochu nahoru, to byla škoda. U Vítkové mi bylo líto, že místo nějaké té jedničky nezasvítila nula," líčil asistent trenéra Jiří Holubec.

Než dorazily biatlonistky na první střelbu vstoje, dost se i zhoršila viditelnost, navíc přišel hodně silný poryv větru a v tak složitých podmínkách zvládla všech pět ran poslat do terče pouze Italka Wiererová. Získala tak půlminutový náskok na Jurlovovou-Perchtovou, která chybovala jednou. Češky zopakovaly svůj střelecký výsledek z předchozí položky, což znamenalo, že Vítková odjížděla z trestného kola patnáctá a Davidová, která kroužila o jedno víc, až na 21. místě.

Při poslední střelecké položce se Wiererová dopustila dvou chyb, ale čistě nezvládly stojku ani její pronásledovatelky. Nicméně Ruska udržela stříbrnou pozici a k bronzu se vytáhla excelentní běžkyně Herrmannová. Vítková i počtvrté měla jednu ránu mimo terč a ke konci už jí docházely síly i na lyžích, takže cílem projela sedmnáctá. „V závěru bylo vidět, že kdo nějakou položku nechyboval, hodně mu to pomohlo v pořadí. Našim holkám se to ale nepovedlo," uznal sportovní ředitel českého biatlonu Ondřej Rybář.

Davidová ze sebe v závěru vymáčkla na lyžích, co to šlo, nakonec měla šestý běžecký čas a v cíli byla těsně před svou krajankou. „Na střelnici hrozně foukalo, do toho ještě sněžilo, bylo to dost šílené. Pět chyb je moc, na víc než jsem odvedla na trati ale aktuálně nebylo," líčila Davidová pro Českou televizi.

„Bylo to pro mě dneska už hodně náročný. Na trati jsem se trápila a potřebovala to trochu podržet střelbou, jenže tam pokaždé nějaká chybička přišla. Po dost děsném průběhu sezony jsou tohle pro mě ale vlastně pěkné výsledky," uznala Vítková.

MS biatlonistek v Östersundu – ženy, 12,5 km s hromadným startem 1. Wiererová (It.) 37:26,4 (2) 2. Jurlovová-Perchtová (Rus.) +4,9 (2) 3. Herrmannová (Něm.) +15,4 (4) 4. Öbergová (Švéd.) +52,7 (3) 5. Eckhoffová (Nor.) +57,7 (4) 6. Dahlmeierová (Něm.) +1:03,4 (4) 7. Röiselandová (Nor.) +1:10,1 (4) 8. Vittozziová (It.) +1:11,2 (4) ---- 16. Davidová (ČR) +1:55,5 (5) 17. Vítková (ČR) +2:05,5 (4)