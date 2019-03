Také masák mužů s italským zlatem, v bláznivém počasí si odstřelil závod Boe i oba Češi

Krupčík odstřílel čistě obě ležky, čímž udržel kontakt se špičkou. Po druhé zastávce na střelnici figuroval už na osmé pozici, jen dvanáct vteřin za vedoucím J. Boem. Naopak Krčmář musel hned po úvodní položce na tři trestná kola a střelnici opouštěl poslední. „Vítr se mu točil tam a zpátky a bohužel Bimbo měl položku děsně rozházenou," řekl o něm trenér Zdeněk Vítek.

Podmínky na střelnici ale byly čím dál horší. Třetí položku z čelní skupiny pak dal čistě jen Garaničev, až pětadvacet vteřin za ním odjel J. Boe, ale na lyžích byl pak hodně rychlý a ukrajoval z té ztráty. Krupčík musel už po své první stojce dvakrát kroužit a klesl na devátou příčku.

Na závěrečnou položku přijel Rus společně s norským fenoménem a už to vypadalo, že spolu svedou boj o zlato. Na střelnici se však v tom okamžiku doslova čerti ženili a jedinou čistou závěrečnou položkou se do hry o titul přihlásil Windisch, jenž přitom dorazil na stav až jako desátý. „Když jsem viděl, co dělá počasí, to bylo pro závodníky takřka nečitelné. Horší podmínky tady ještě asi nebyli. Se střelbou se trápili úplně všichni a v závěru šlo jen o to, komu to zrovna v té chvíli víc sedne," mínil Vítek.

J. Boe si triumf odstřelil, protože udělal pět chyb, Garaničev musel na čtyři trestná kola. Podobně zle si počasí pohrálo s Krupčíkem, který netrefil tři terče a stejně tak i on mohl na umístění v první desítce mohl zapomenout. „Byla to v závěru už docela větrná loterie. Bohužel mi napadal sníh do dioptru a jak jsem tam stál přece jen delší čas při tom čištění, pak už se klepaly nohy a bylo o těžké srovnat rány," mínil Krupčík.

Tomáš Krupčík dojíždí do cíle na dvacátém místě.

Petr Slavík, Český biatlon

Windisch ze sebe v závěru vyždímal všechny zbytky sil a uhájil zlatou pozici. Finišem si zajistil stříbro Francouz Guigonnat a bronz bral Rakušan Eberhard, jenž byl přitom před poslední střelbou na čtrnácté pozici.