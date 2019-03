Gesto hodné šampionky! Slovenská biatlonistka svou zemi ve štychu nenechá, chystá nečekaný krok

Je ikonou slovenského biatlonu. O to víc její ohlášený konec kariéry slovenské fanoušky mrzí. Anastasia Kuzminová však znovu prokázala, že jí osud země našich východních sousedů není lhostejný. V rozhovoru pro RTVS přiznala, že by chtěla pomoci aspoň ve štafetách, a to do té doby, než se najde kvalitní čtvrtý člen do štafety.