Boe zapsal rekordní vítězství, rodinnou radost podtrhl stříbrem jeho bratr. Moravec vystoupal o 17 pozic

Miláček domácího publika J. Boe celý závod před sebe nikoho nepustil a pohlídal si tak i zisk malého křišťálového glóbu za disciplínu. O vítězi skutečně nebylo pochyb, i když si neodpustil 450 metrů navíc. Za bratra se postupně dostal T. Boe, který zaváhal až na poslední položce a Johannes na něj za cílem nadšeně počkal, aby došlo na dojemné sourozenecké objetí. „Pro mě je Johannes naprostý fantóm, letos skutečně neměl konkurenci," ocenil vítěze i trenér českých mužů Zdeněk Vítek, jenž doufal v lepší vystoupení reprezentantů.

Moravec začal výtečně, odstřílel obě ležky čistě a vytáhl se v polovině stíhačky až na 12. místo, což mu dávalo šanci ještě si vyjet účast v nedělním závodě s hromadným startem. Jenže při stojkách už chyboval, nejdřív jednou a na závěrečné položce dokonce dvakrát. „Zrovna u Ondry bych tohle nečekal. Nevím, proč mu stoják nesedl, možná to dost uspěchal a pustil si do hlavy, o co jede. Na střelnici byly při různých poryvech těžké podmínky, přesto nemůžeme být spokojeni," tvrdil trenér Zdeněk Vítek.

Jediným českým zástupem pro masák mužů tak zůstal Michal Krčmář, který ale ve stíhačce netrefil pět terčů a zaostával i na lyžích, měl až 54. běžecký čas, takže mu nevyšel plán přidat nějaké body na své konto. Tomáš Krupčík bral alespoň dva, ale junior Jakub Štvrtecký byl úplně posledních z těch, kteří stíhačku dokončili, neboť minul terč celkem devětkrát.