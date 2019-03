Návrat Koukalové? Cesta existuje. Ale jen přes bolest a vysvětlování

Devatenáctého března to byly dva roky od posledního biatlonového vystoupení Gabriely Koukalové, v norském Holmenkollenu se loučila se sezonou stříbrem v závodě s hromadným startem. Jenže byla to rozlučka i s kariérou? Bývalá mistryně světa a dvojnásobná olympijská medailistka zatím definitivní rozhodnutí neohlásila a zprávami na sociálních sítích spíš rozdmýchává spekulace o svém návratu. „Ráda bych vše rozsekla do konce května,“ ohlásila v jednom ze svých facebookových příspěvků.

Řada fanoušků po nepříliš vydařené biatlonové zimě návrat někdejší ikony vyhlíží, ale případné znovuzapojení Koukalové do kolotoče Světového poháru provázejí tři zásadní otazníky – zdravotní, vztahový a výkonnostní.

Davidové nevadí

Přerušení kariéry předcházely vleklé potíže s lýtky a achilovkami, které se jí nedařilo vyřešit. Ale soudě dle příspěvků, které přes zimu zveřejňovala z běžecké stopy, posilovny i výběhů, ji minimálně v rekreačním sportování nebrání.

https://www.facebook.com/GabrielaKoukalova/videos/313541179266043/

Snadný by však nebyl návrat do českého týmu. Zejména po vydání třaskavé autobiografie Jiná si bude minimálně část vedení i reprezentantů chtít některé pasáže nechat vysvětlit.

„Já s ní netrénovala, v týmu jsem tehdy nebyla, když se něco dělo, ale v ničem mi nevadí,“ stručně okomentovala případný návrat někdejší hvězdy kometa uplynulé sezony Markéta Davidová. Veronika Vítková, kterou Koukalová v knize zrovna nešetřila, se nechtěla vyjadřovat vůbec, sdílnější byl Michal Krčmář, jednička mužského týmu.

Bolí i návrat po měsíci

„Myslím, že všichni jsme schopni Gabču přijmout zpátky, pokud si sedneme a vyříkáme nejasné věci, které se propíraly v médiích. Věřím, že nějaká cesta zpět se najít dá, já s tím problém nemám, ačkoliv mě se to zase tolik netýká,“ říká Krčmář.

Michal Krčmář po střelecké položce vleže během štafetového závodu.

Jessica Gow, ČTK/AP

Větší komplikaci vidí v délce pauzy 29leté Koukalové. „Vím, jak je těžké se vracet po měsíci volna na jaře, jak to bolí. A po dvou letech? To si nedovedu představit. Ale to si musí Gabča sama vyhodnotit, jestli by na to měla morál,“ hlásí Krčmář.

Sportovního ředitele svazu a bývalého šéftrenéra Ondřeje Rybáře zatím spekulace nechávají chladným. „Neřešíme věci, které se k nám na stůl nedostaly. Až bude něco konkrétního, můžeme se vyjadřovat,“ tvrdí.