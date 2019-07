Moravec po potížích s játry odletěl s biatlonisty do Norska

"Tělo mi zrosolovatělo. Musím nejprve získat základní objemovou kondici - vytrvalost a sílu. Takže budu hodně trénovat sám, jinak než ostatní kluci a holky. Alespoň se však se všemi budu potkávat," uvedl Moravec na webu biatlonového svazu.

Fyzickou zátěž měl zakázanou od poloviny května. Snažil se proto vylepšovat střelbu a pracovat na jejím rytmu. "Získat vstoje pár sekund, to je ohromný risk. Ale vleže, věřím, se mi to může podařit. Tam střílím položku obyčejně za půlminuty a více, to je strašně moc. Pokud bych se dostal na 22 až 24 sekund, a to je nějakých osm deset sekund na položku, byl bych opravdu spokojený. Snažím se pracovat tak, abych zrychlení zvládl, a přitom se ještě nedostal do risku," řekl pětatřicetiletý biatlonista, který měl potíže s játry už předloni.

Kvůli tréninkové pauze se na rozdíl od reprezentačních kolegů nezapojí začátkem srpna do exhibičních závodů na Blinkfestivalenu v norském Sandnesu.