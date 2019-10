Definitivní tečka. Slovenská hvězda už nepomůže ani štafetě. Končím, nechci být přítěží, prohlásila Kuzminová

S biatlonem se loučí další hvězda. Poté, co do důchodu odešla Gabriela Koukalová a Laura Dahlmeierová, oznámila ukončení kariéry i trojnásobná olympijská vítězka. Anastasia Kuzminová už dříve avizovala, že nebude jezdit individuální závody, avšak stále přemýšlela, že by ještě v nadcházející sezoně vypomohla slovenské štafetě. Teď však přišlo definitivní rozhodnutí. „Končím aktivní kariéru,“ prohlásila Kuzminová ve středu na tiskové konferenci.