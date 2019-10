Blíží se konec hvězdné kariéry? Fenomenální Fourcade má o budoucnosti jasno

Pětinásobný olympijský šampion Martin Fourcade nevyloučil, že nadcházející sezona bude jeho poslední. Elitní francouzský biatlonista to připustil v interview pro televizi RMC. Datum, kdy se definitivně rozhodne, zda pokračovat do olympijských her v roce 2022 v Pekingu, či nikoliv, stanovil na duben příštího roku.