Co to má Koukalová na sobě? Neprozradila něco, co neměla?

Už žádné olympiády, žádné šampionáty. To je jasné. To Gabriela Koukalová vyhlásila už dříve, aby zkusila něco jiného. Teď kupříkladu řádí k obveselení českého publika na tanečním parketu v rámci televizní show. Ale v přípravách na další taneční kroky si bývalá biatlonistka paradoxně oblékla žhavé olympijské zboží. Gabriela Koukalová ve StarDance. Petr Hloušek, Právo Oblečení olympioniků budí od nestandardního provedení na zimních hrách ve Vancouveru tradičně velký zájem a bezpochyby bude opětovně ze všech stran zkoumáno a hodnoceno přinejmenším do doby, než jej česká výprava ukáže na tokijském olympijském stadionu při slavnostním zahájení her. Komplet pro české sportovce na OH 2020 v Tokiu bude oficiálně představen příští středu, Koukalová ale dostala šanci otestovat triko při tanečním tréninku. Nepřidala ale nechtěně další ze svých pověstných úletů a nepustila omylem prostřednictvím sítí ven něco, co veřejnost zatím vidět neměla? https://www.facebook.com/GabrielaKoukalova/videos/1389247714586504/ „Vzala jsem si k srdci radu pana Tománka, abych zpevnila střed těla," rozepsala se na sítích o pro ni aktuální taneční problematice. ´Návrat´do olympijského nechala bez komentáře. Gabriela Koukalová a Martin Prágr. Milan Malíček, Právo „Posiluji každou volnou chvíli. V sobotu tančíme jive a rock and roll, kde máme i pár akrobatických prvků, které jsme raději trénovali na žíněnce. Zkusím přemluvit pana režiséra, aby nám ji dovolil mít i při přenosu. Obávám se ale, že nám to neprojde. Držte nám v sobotu palce, budeme to potřebovat," uvedla dále k videu.