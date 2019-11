Co to má Koukalová na sobě? Prozradila něco, co neměla?

Už žádné olympiády, žádné šampionáty. To je jasné. To Gabriela Koukalová vyhlásila už dříve, aby zkusila něco jiného. Teď kupříkladu řádí k obveselení českého publika na tanečním parketu v rámci televizní show. Ale v přípravách na další taneční kroky si bývalá biatlonistka paradoxně oblékla žhavé olympijské zboží.

Oblečení olympioniků budí od nestandardního provedení na zimních hrách ve Vancouveru tradičně velký zájem a bezpochyby bude opětovně ze všech stran zkoumáno a hodnoceno přinejmenším do doby, než jej česká výprava ukáže na tokijském olympijském stadionu při slavnostním zahájení her.

Komplet pro české sportovce na OH 2020 v Tokiu bude oficiálně představen příští středu, Koukalová ale dostala šanci otestovat triko při tanečním tréninku. Nepřidala ale nechtěně další ze svých pověstných úletů a nepustila omylem prostřednictvím sítí ven něco, co veřejnost zatím vidět neměla?

https://www.facebook.com/GabrielaKoukalova/videos/1389247714586504/

"Ano, je to tričko z olympijské kolekce pro Tokio 2020. Vybraní sportovci ho dostali na testování a Gabča to zase trochu popletla a odstartovala to dřív. Ale nezlobíme se, i Usain Bolt ulil start ve finále mistrovství světa. Nemůžeme to víc komentovat, všechny detaily a podrobnosti zveřejníme příští týden ve středu," uvedl ČOV v prohlášení pro Sport.cz.

Zpevňuje střed

„Vzala jsem si k srdci radu pana Tománka, abych zpevnila střed těla," rozepsala se Koukalová na sítích o pro ni aktuální taneční problematice. "Návrat" do olympijského nechala bez komentáře.

Gabriela Koukalová a Martin Prágr.

Milan Malíček, Právo

„Posiluji každou volnou chvíli. V sobotu tančíme jive a rock and roll, kde máme i pár akrobatických prvků, které jsme raději trénovali na žíněnce. Zkusím přemluvit pana režiséra, aby nám ji dovolil mít i při přenosu. Obávám se ale, že nám to neprojde. Držte nám v sobotu palce, budeme to potřebovat," uvedla dále k videu.