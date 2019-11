Klíště, játra, viróza. Nejlepší čeští biatlonisté se střídali v ordinacích

Sám se léčil antibiotiky a vynechal soustředění na prvním sněhu v Norsku. Jenže mnohem více trápil trenéra mužské biatlonové reprezentace Zdeňka Vítka stav jeho svěřenců. O tom, co za nepříjemnosti český tým potkalo, hovoří v následujícím videu.

Tři čtvrtiny štafety z březnového mistrovství světa zradilo během přípravy zdraví, odolal jen nejzkušenější Michal Šlesingr chystající se na svoji rozlučkovou sezonu.

Tomáš Krupčík, který byl za minulou zimu vyhlášený Skokanem roku, doplatil na klíště. „Přišel s tím, že ho bolí pod kolenem, tak jsme si říkali, že to snad nebude klíště. Samozřejmě bylo,“ popisuje Vítek.

Biatlonisté Markéta Davidová a Michal Šlesingr zvládli přípravu bez větších omezení.

Vlastimil Vacek, Právo

Krupčíkovi se rozjela borelióza, kterou v červnu léčil čtrnáctidenními antibiotiky, ale vyhráno nebylo. „Borelióza se ráda vrací, takže teď dobírá ještě jedna antibiotika,“ vypráví kouč.

Po nemoci se navíc nemůže hned vrátit do plného tréninku, takže přípravu bude Krupčík směřovat až ke druhému dílu Světového poháru v rakouském Hochfilzenu (13. až 15. prosince).

Zbytek týmu by měl stihnout už start sezony příští víkend ve švédském Östersundu, byť Michal Krčmář a zejména Ondřej Moravec nabrali značné tréninkové manko.

Trojnásobný olympijský medailista Moravec si loni pochvaloval bezproblémovou přípravu, letos na jaře se mu ale vrátily potíže s játry, které měl už předloni. „V podstatě do srpna stál, absolvoval maximálně polovinu tréninků,“ líčil Vítek.

Stříbrného z olympijského sprintu v Pchjongčchangu Krčmáře zradilo zdraví až v závěru přípravy. „Asi dva týdny před cestou na první sníh něco špatného snědl, přišly střevní problémy, pak se přidala viróza a byl dva týdny bez tréninku,“ popisoval Vítek situaci dalšího maroda. Krčmář tak po soustředění v norském Sjusjönu zůstal ve Skandinávii a chystá se na start sezony.

Norský trenér českých biatlonistek Egil Gjelland.

Vlastimil Vacek, Právo

Vítka může uklidňovat, že do vrcholů sezony zbývá dost času. Mistrovství světa v Anterselvě se koná v půlce února, domácí Světový pohár v Novém Městě na Moravě až v březnu. „Z legrace bych mohl říct, že teď se máme na co vymlouvat, ale to samozřejmě nechci. Tréninků jsme udělali spoustu, ale tohle nám samozřejmě nepomůže,“ ví Vítek.

Ženský tým zvládl přípravu z pohledu zdraví výrazně lépe, jen Veronika Vítková měla v Anterselvě blíže nespecifikované zdravotní obtíže. „Trochu se trápila během minulé sezony i teď během přípravy. Ale v posledních dvou týdnech jsem viděl krok dopředu, v Norsku už šlo vše správným směrem. Veronika je velký bojovník, chce být zase tam, kde předloni,“ viděl norský kouč ženské reprezentace Egil Gjelland.