Návrat na sever! A start biatlonistů dozná dalších změn, nové to bude i v Česku

Nový ročník SP začne sobotními závody v mixech - štafetou dvojic a smíšenou štafetou. Nově se o den později uskuteční sprinty, zatímco dříve bývala pauza a individuální boje začínaly vytrvalostními závody. "Tohle je dobrý nápad," ocenil změnu Ondřej Moravec a nejzkušenější z českých reprezentantek Veronika Vítková přitakala: "Začínat kratším závodem je určitě mnohem příjemnější."

Östersund se vrací na tradiční pozici prvního dějiště SP v sezoně, před rokem ji přepustil slovinské Pokljuce, protože ve švédském středisku se až na konci zimy konalo MS.

Největší českou nadějí by v individuálních závodech měla být Markéta Davidová. Tituly ve Světovém poháru obhajují Italka Dorothea Wiererová a suverén minulé zimy Nor Johannes Bö.

Dvaadvacetiletá Davidová se v předešlé sezoně radovala z premiérové výhry v seriálu SP, poté co ovládla sprint v Anterselvě, a celkově stála čtyřikrát v individuálních závodech na stupních. "Ráda bych jezdila stabilně bez výkyvů a zlepšovala se. Důležité bude srovnat se se střelbou," řekla Davidová.

V týmu jsou dále Eva Kristejn Puskarčíková, Jessica Jislová, Lucie Charvátová.

Mezi muži je českou jedničkou Michal Krčmář. Moravec jde do sezony s menším objemem tréninku v nohách, protože se mu vrátily problémy s játry a dva měsíce v létě odpočíval. "Nic neočekávám," řekl. Michal Šlesingr absolvuje rozlučkovou sezonu a tým ve Švédsku doplňují mladík Jakub Štvrtecký a Adam Václavík.

Tomáš Krupčík, nejlepší z českých mužů na mistrovství světa, měl v létě boreliózu a příznaky se mu vrátily. V Östersundu proto startovat nebude, možná se ukáže v pokračování IBU Cupu v Norsku.

Program v Östersundu 30. listopadu ve 13:10 - mix dvojice 30. listopadu v 15:00 - mix štafeta 1. prosince ve 12:30 - sprint mužů 10 km 1. prosince v 15:30 - sprint žen 7,5 km 4. prosince v 16:15 - vytrvalostní závod mužů 20 km 5. prosince v 16:20 - vytrvalostní závod žen 15 km 7. prosince v 17:30 - štafeta mužů 4x7,5 km 8. prosince v 15:30 - štafeta žen 4x6 km Další závody SP 12. - 15. prosince Hochfilzen (Rak.) M 10 km, Ž 7,5 km, M+Ž stíhačky a štafety 19. - 22. prosince Annecy (Fr.) M 10 km, Ž 7,5 km, M+Ž stíhačky a hromadný start 8. - 12. ledna Oberhof (Něm.) M 10 km, Ž 7,5 km, M+Ž hromadný start a štafety 15. - 19. ledna Ruhpolding (Něm.) M 10 km, Ž 7,5 km, M+Ž stíhačky a štafety 23. - 26. ledna Pokljuka (Slovin.) M 20 km, Ž 15 km, M+Ž hromadný start, mix štafety a dvojice 5. - 8. března Nové Město na Moravě (ČR) M 10 km, Ž 7,5 km, M+Ž štafety a hromadný start 11. - 15. března Kontiolahti (Fin.) M 10 km, Ž 7,5 km, M+Ž stíhačky, mix štafety a dvojice 19. - 22. března Holmenkollen (Nor.) M 10 km, Ž 7,5 km, M+Ž stíhačky a hromadný start Mistrovství světa 13. - 23. února Anterselva (It.) M 10 i 20 km, Ž 7,5 i 15 km, M+Ž stíhačky, hromadný start a štafety, mix dvojice i štafety Závody SP vysílá ČT Sport, on-line přináší Sport.cz.

V minulé sezoně dominoval Bö, který vyhrál rekordních šestnáct závodů. "Výzvou bude navázat na ty výkony," řekl norským médiím. V novém ročníku SP dá soupeřům šanci uspět. V lednu totiž plánuje pauzu, jelikož by se mu měl narodit syn. "Do Vánoc chci jezdit co nejlépe, pak se připravím na mistrovství světa," řekl Bö.

O návrat na trůn by mohl usilovat Francouz Martin Fourcade, silní budou tradičně i jeho krajané Quentin Fillon Maillet či Simon Desthieux. Počítat se musí s Rusem Alexandrem Loginovem a dalšími Nory. "Předloni to bylo o dvou mužích, naposledy one man show Böa, tak by bylo dobrý, aby to bylo zajímavější," řekl Moravec.

Wiererové by měly šlapat na paty opět její krajanka Lisa Vitozziová, ze Švédek Hanna Öbergová, Slovenka Paulina Fialková, Norky a Rusky. Bát se už nemusí někdejších hvězd Němky Laury Dahlmeierové, Bělorusky Darji Domračevové a Slovenky Anastasie Kuzminové, které ukončily kariéru. "Ale přibude spousta mladých soupeřek, takže to je asi prašť jako uhoď," konstatovala Davidová.

Vrcholem zimy bude mistrovství světa v italské Anterselvě od 12. do 23. února. Čeští fanoušci se těší na Světový pohár v Novém Městě na Moravě. A také s novinkou - v relativně pozdním termínu od 5. do 8. března.