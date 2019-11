Moravec chce po opakovaném zápasu s virem utéct do své bubliny. Nejvíc přemlouvá hlavu

„Mám to teď nastavené tak, že dál, než pár dnů dopředu se nedívám. Pro mě je rozhodující, že jsem začal zase fungovat normálně," vykládá a už ví, že návrat nemoci nebyla náhoda. „Mám ten virus v sobě hluboko zakódovaný a při nadměrném zatížení či stresu, nebo kombinací těchto faktorů, se projeví. A s biatlonem je tohle obojí spojené, ať chci nebo ne. Střípky, které už pak organismus nevydrží, se poskládají," říká Moravec.

Lékaře vyhledal hned jak během léta ucítil příznaky recidivy onemocnění. „Začal jsem být zase brzy unavený. Jako bych trénoval deset dní v kuse dvoufázově a šest hodin denně. A přitom jsem maximálně chodil po zahradě se sekačkou," přibližuje svůj stav a krevní odběry skutečně potvrdily, že má stejné problémy jako před dvěma lety.

„Zachytilo se to naštěstí v raném stádiu a na doporučení lékařů jsem okamžitě stopnul veškerou aktivitu. Díky tomu jsem se nedostal do tak velkého srabu jako tehdy. Nedělal nic tak dlouho, až to zase začalo být dobrý. Lehce se řekne, aby se člověk snažil být v klidu, ale není to tak snadno proveditelné. Hlavní je přemluvit hlavu," přemítá Moravec.

Ondřej Moravec během tréninku v rámci Světového poháru v Novém Městě na Moravě.

Vlastimil Vacek, Právo

V červnu mu bylo 35 let a s ohledem na své zdraví si připustil i možnost konce kariéry. „Není to v mém věku jednoduché, ale když jsem začal něco dělat, tak bylo příjemné vidět, jak rychle se zlepšuju. Takže myšlenky ohledně sportovního důchodu jsem zase odložil. Nemám ale věšteckou kouli, proto všechno beru vyloženě den po dni," vypráví držitel tří medailí ze ZOH 2014.

Pro letošní sezonu si nestanovil ani žádný cíl s vědomím, že únorové mistrovství světa je pro něj ohromně daleko. Na začátku zimy se zkusí trošku sobecky soustředit jen na sebe „Chci se dostat do své bubliny a vyvarovat se vnějšího světa. Vytěsnit vjemy z okolí, které člověka rozptylují a ubírají mu energii," říká

Počítá s tím, že jeho výkonnost nemusí být stabilní. „Zkusím ale i s tím málem co jsem natrénoval něco dělat a uvidím. Člověk musí především věřit sám v sebe," uvažuje Moravec, který se už v sobotu představí ve smíšené štafetě. Pro osobní pocit bude dobré se nějak před nedělním sprintem rozjet," naznačuje Moravec.

Hned taky prozrazuje, že střelnice pro něj bude letošní zimu alfou a omegaou všeho. „Na trati to zkusím vzít spíš uvolněně, netlačit na pilu od začátku. U mě většinou není problém přepálit první kolo, ale s ohledem na to, co jsem prodělal, musím jet rozumně," má jasno.