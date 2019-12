BIATLON ONLINE: První štafeta v sezoně. Jak si vedou čeští muži?

Výborné vzpomínky na loňské mistrovství světa ve Švédsku má česká mužská štafeta. Ta skončila v nejdůležitějším závodu sezony na fantastickém čtvrtém místě a zopakovat takové umístěnína stejném místě i dnes, to by se vzhledem k výsledkům z úvodu roku rovnalo malému zázraku. Český trenér Zdeněk Vítek nasadí do boje postupně Michala Šlesingra, Ondřeje Moravce, Jakuba Štvrteckého a Michala Krčmáře.

Největším příběhem závodu by pak mohl opět být souboj norského a francouzského krále biatlonu. Jak Johannes Boe, tak i Martin Fourcade ukázali na startu sezony výbornou formu a jejich vzájemný duel na posledním úseku by závod jistě okořenil. Nicméně u štafet se nedá dopředu nic odhadovat a drápky budou chtít určitě vystrkovat také Němci se stabilní sestavou včetně Dolla, Lessera nebo Pfeiffera. Silní budou také Rusové, Rakušané nebo domácí Švédové.

Start závodu je naplánován na 17:30 a jeho průběh Vám přineseme v online přenosu na stránkách Sport.cz.