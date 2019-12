Po střelecké bídě a trestném kole Charvátové vytáhla skvělá Davidová štafetu na osmé místo

Štafetový závod v chumelenici nejlépe rozběhla Italka Vittozziová, která předávala s náskokem deseti vteřin na Norsko, za ním se pak drželo Švédsko a Francie. Jessica Jislová sice dala první střeleckou položku čistě, při stojce ale dvakrát dobíjela a zaostávala i běžecky, takže předávala devátá s téměř minutovým odstupem na čelo. „U střelby jsem si říkala, že to přece není žádná věda, tak dokážu terč vyčistit i přes rezervní náboje," tvrdila do televizní kamery česká biatlonistka.

Ležku na druhém úseku pak nezvládla nejen vedoucí Gontierová, ale bohužel ani Lucie Charvátová. Obě musely přes maximální dobíjení jít na trestné kolo. Do čela se tak dostaly domácí Švédky, Italky klesly na sedmou pozici a české kvarteto bylo až třinácté. „Sama moc nevím, co bylo špatně. Dostalo mě to ale dost pod tlak," litovala Charvátová. „Všechny rány mimo terč poslala moc nahoru, viděl bych za tím chyby při nádechu," mínil asistent trenéra Jiří Holubec.

Za neustávajícího sněžení se v polovině závodu vykrystalizovala vpředu silná čtveřice zemí tvořená Švédskem, Francií, Norskem a Německem. Charvátová si protrpěla i střelbu vstoje, naštěstí jí stačily tři náhradní náboje, ale zdržení to bylo dost výrazné. „Vytrápila jsem se, tímhle jsem štafetě opravdu vůbec nepomohla," dodala. Reprezentantky tak vyrážely na třetí úsek ze 12. pozice s dvouminutovým mankem.

Markéta Davidová, aktuálně druhá žena Světového poháru, dělala vše pro to, aby Česko vrátila do první desítky. Dokázala to už po ležce. „Bylo to děsně těžké, protože na tom čerstvém sněhu mi lyže moc neodjížděly," říkala Davidová, která navíc čtvrtým nejlepším během vůbec stáhla hrozivou ztrátu o osmadvacet sekund a finišmanka Eva Kristejn Puskarčíková vyrážela na trať osmá, dokonce před Itálií.

Už před závěrečnou předávkou vypadla z popředí Francie, takže se zdálo být jasné obsazení stupňů vítězů. Jenže po třech sestrách Gasparinových za to vzala i Häckiová a do hry o historické umístění na pódiu se přihlásilo také Švýcarsko. Při střelbě vleže se všem v čele utrhla Norka Röiselandová a držitelky zlata z březnového MS vyhrály v Östersundu i úvodní štafety další sezony.

Kristejn Puskarčíková potřebovala tři dobíjení vleže, takže ji v boji o osmičku předstihly Ukrajinky i Italky. Na stojce už to bylo v podání české biatlonistky lepší a poslední dva kilometry po trati doslova letěla, takže 8. místo pro Česko přece jen zachránila.