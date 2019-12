Biatlonová hvězda bude závodit i přes bolest. Risknu to. Za pokus to stojí, hlásí slovenská kráska

Sezony se už nemohla dočkat. Po loňských skvělých výsledcích, chtěla ukázat, že to nebyla náhoda, a že patří mezi špičku právem. Paulína Fialková sice v úvodním sprintu Světového poháru v Östersundu nebodovala, avšak na následný vytrvalostní závod si věřila. Při večerním tréninku před startem se však zranila.

Když vstávala ze střelby vleže, prasklo jí v levém koleni. Do vytrvalostního závodu slovenská biatlonistka nenastoupila a odcestovala domů na vyšetření. Ta prokázala poranění menisku. „Koleno je poškozené, konkrétně meniskus,“ uvedla Fialková na webu sport.sme.sk. Není to ale tak vážné, že bych musela ukončit sezonu. Poškození je na úrovni 1 až 2, není potřeba akutní operace,“ vysvětlovala dál.

„Lékaři si myslí, že to můžu zkusit a můžu pokračovat, pokud mi to bolest dovolí,“ dodala s tím, že je odhodlaná se zúčastnit již tento týden Světového poháru v Hochfilzenu. „Věřím, že v pátek budu závodit. Risknu to. Nikdo mi nemůže zaručit, že mi koleno nerupne, ale za pokus to stojí,“ hlásila odhodlaně usměvavá Fialková.

„Doufám, že se to zahojí. Během těch tří dnů, co jsem byla doma, jsem se snažila udělat všechno, aby koleno vydrželo. Ani na sekundu mě nenapadlo, že bych vzdala sezonu,“ prohlásila biatlonistka, která v loňském Světovém poháru stála šestkrát na stupních vítězů a v celkovém pořadí obsadila šesté místo.