Skvělá stíhačka Kristejn Puskarčíkové, polepšila si o čtyřiadvacet míst na osmé

Vítězka sprintu Italka Wiererová chybovala hned při první položce dvakrát, stejně jako ze šesté pozice startující Charvátová, která se pak z trestných kol vrátila až jako dvacátá. Ostatní tři české závodnice ale daly ležku čistě, Kristejn Puskarčíková se při dokonce blýskla vůbec nejrychlejším střeleckým časem, což ji katapultovalo ze čtvrté desítky až na 18. místo.

Ještě o dvě příčky před ní se udržela Jislová. Dopředu se drala i Davidová, která vyčistila všech pět terčů i při druhé střelbě vleže, což pro ni znamenalo posun už na hranu elitní patnáctky. Ostatní reprezentantky kroužily po této položce jednou a Jislová dokonce dvakrát, čímž se srovnaly prakticky za sebe mezi 21. a 25. místem.

Davidová na třetí položce chybovala, Puskarčíková předvedla rychlopalbu

V čele se držel norský tandem Eckhoffová a Tandrevoldová, Davidová ztrácela necelou minutu, ale při třetí položce minula terč první ranou a z trestného kola se vrátila devatenáctá. Kristejn Puskarčíková předvedla při stojce další rychlopalbu a navíc čistou, což znamenalo další skok pořadím na 11. příčku.

Po závěrečné střelbě zůstala s číslem osm startující Eckhoffová jedinou biatlonistkou, která v celé stíhačce nemusela na trestné kolo. O jejím vítězství tak nebylo pochyb, stříbro pro sebe urvala Švédka Öbergová a vítěznou krajanku na stupních vítězů doplnila bronzová Tandrevoldová.

Davidová měla čtvrtý nejlepší běžecký čas

Kristejn Puskarčíková dala i poslední položku čistě a střelnici opouštěla sedmá, hned za sebou ale měla vedoucí ženu SP Wiererovou i na lyžích hodně rychlou Finku Mäkäräinenovou. Seveřanka českou reprezentantku sice předstihla, ale posun o 24 příčky byl třetím nejvýraznějším skokem celé stíhačky. „Jsem hodně spokojená, hlavně střelba mi vyšla perfektně, i když při stojce jsem se dost klepala," říkala Kristejn Puskarčíková.

Davidová si závěr zkomplikovala dvěma trestnými koly a trochu ji mrzelo, že ani čtvrtý běžecký čas nestačil na umístění v první dvacítce. „Posun o jedenáct míst je na jednu stranu fajn, ale chtěla jsem víc. Ta dvojka na poslední stojce mi to ale nedovolila. Celé tři dny v Hochfilzenu nebyla moje střelba nejlepší, ale musím to brát, jak to je," vykládala Davidová. Naopak Charvátová si o 24 míst pohoršila, což musí přičítat šesti trestným kolům.

Světový pohár biatlonistek - stíhací závod na 10 km v Hochfilzenu 1. Eckhoffová (Norsko) 29:14,6 (0) 2. Öbergová (Švédsko) +25,8 (2) 3. Tandrevoldová (Norsko) +39,7 (1) 4. Braisazová (Francie) +47,9 5. Fialková (Slovensko) +1:02,9 (2) 6. Bescondová (Francie) +1:07,8 (1) 7. Mäkäräinenová (Finsko) +1:14,0 (2) 8. Kristejn Puskarčíková (ČR) +1:16,0 (1) ---- 24. Davidová (ČR) +2:11,6 (3) 30. Charvátová (ČR) +2:30,1 (6) 31. Jislová (ČR) +2:33,5 (2)