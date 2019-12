Štvrteckého životní závod jako dárek k sobotním narozeninám

Premiérové vítězství zapsal Němec Benedikt Doll, jenž o devět sekund předčil staršího z norských sourozenců Boeových Tarjeie. „Základ byl v čisté střelbě, ale tu mělo víc lidí, takže jsem pak všechno musel urvat na trati," vyprávěl Němec. Lídr Světového poháru Johanes Thingnes Boe, jenž nebyl na desetikilometrové trati od březnového MS vůbec poražen, nepřidal páté vítězství v řadě. Skončil i přes nejlepší běžecký čas až čtvrtý, protože chyboval na obou položkách. „Pokaždé jsem nedal poslední ránu, to zabolí,"

V první dvacítce pálilo čistě hned deset biatlonistů, mezi něž patřil i Štvrtecký. „Necítil jsem se úplně dobře v běhu, tam mi to netáhlo, takže ty dvě nuly pro mne byly klíčové," vykládal benjamínek biatlonové reprezentace, který si předčasně nadělil dárek k sobotním 21. narozeninám.

Naopak Krčmáře ta jedna rána mimo terč mrzela, protože mu vzala šanci na první desítku. „Jinak jsem měl ale střelbu v rytmu, bez nějakého vymýšlení. Neztrácím ani minutu, což je nadějné pro sobotní stíhačku," mínil český biatlonista, jenž má prakticky jistou účast v nedělním závodě s hromadným startem.

Body bral také Adam Václavík na 37. místě. Nedal jsem poslední ránu vleže. Na lyžích to bylo ode mě takové bez života. Nemyslím, že by to ale bylo mázou, spíš jsem se v tom teple, kdy už nebyl moc tvrdý podklad, moc necítil," říkal v rozhovoru pro Českou televizi.

Vítězslav Hornig při debutu mezi elitou skončil s dvěma střeleckými chybami jednasedmdesátý.

Dva nejzkušenější čeští biatlonisté Šlesingr s Moravcem se místo závodů přesunuli do rakouského Obertilliachu, kde mají trénovat, aby se mohli do kolotoče Světového poháru vrátit v lednu v co nejlepší formě.

Závody ve Francii budou pokračovat pátečním sprintem žen, který začne ve 14:15.