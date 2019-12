Česká radost! Davidová v dešti vyválčila bronz. V cíli ždímala kombinézu

Klimatické podmínky připomínaly spíš jaro. Na okolních kopcích se tráva zelenala, z oblohy se na biatlonistky snášel silný déšť. Davidová měla třetí běžecký čas a od začátku jela na medailové pozici. Dokonce na mezičasu ještě po druhé střelbě, i když ji měla oproti elitním závodnicím viditelně pomalejší, vedla.

V závěru musela už jít trochu přes závit. „Padající kapky byly fakt dost nepříjemné. Jsem úplně durch, těším se až v servisní buňce vyždímu kombinézu. Moc mi to ke konci nejelo, jak se deštěm trať bořila. Možná je to divné při teplotě dvanáct stupňů, ale na střelnici jsem měla ztuhlé prsty. Terče ale popadaly všechny, byly tam naštěstí i kalibry," vykládala Davidová, která má už jistotu účasti v nedělním závodě s hromadným startem.

Nejlepší z české čtveřice měla pro sprint startovní číslo 5 a dlouho pak v cíli čekala, kdo ji předstihne. Našly se jen dvě závodnice. Pro prvenství si dojela Eckhoffová, i když si po ležce musela dát za jednu chybu 150 metrů víc. Italka Wiererová, která vyhrála oba předchozí závody na 7,5 km v této sezoně obsadila až 22. místo.

Těsně před ní skončila další česká reprezentantka Lucie Charvátová, která ještě před střelbou vstoje reálně atakovala elitní pětku, ale pak musela na dvě trestná kola. „Jak jsem s číslem jedna přijela první odstřílet stojku, trochu mě tam rozhodilo, jak to upřeně sledovaly diváci. Honila jsem rány po celém terči, ale běh v závěru mě zachránil, abych zůstala ještě na docela slušných bodech," vykládala v cíli 21. žena závodu.

Naprázdno s body nevyšla ani Jessica Jislová, naopak hodně smutná byla Eva Kristejn Puskarčíková, která se dopustila celkem čtyř chyb při střelbě. Dvakrát kroužila po stojce a dvakrát po ležce. Od postupu do sobotní stíhačky ji dělilo pouhých pět vteřin a tato absence ji zřejmě připraví i o start v nedělním masáku. Naději ale zkusí ještě vzkřísit Charvátová.

Davidová poskočila už na sedmou příčku celkového pořadí SP. Sprint je její nejúspěšnější disciplína, brala z něj medaili už potřetí. V minulé sezoně na nejkratší trati slavila i premiérový pohárový triumf. Na stupních vítězů také byla dvakrát po závodě na 15 km a jednou po klání s hromadným startem. „Na střelnici jsem se snažila dělat jen to, co na tréninku. Jsem moc nadšená, že to vůbec klaplo na pódium, protože už mi totálně došly síly," připustila.

„Makula byla naprosto úžasná. Pohlídala si střelbu, držela to i během. Jsem rád i za body pro Lůcu a Jess, která patřila mezi dvacet nejlepších na lyžích. Jen Evík se trápil. Nebyla tady ve své kůži na střelnici, rány brzy spouštěla," řekl pro Českou televizi asistent trenéra žen Jiří Holubec.

Světový pohár biatlonistek – 7,5 km v Annecy 1. Eckhoffová (Norsko) 20:27,0 (1) 2. Braisazová (Francie) +6,2 (0) 3. Davidová (ČR) +20,5 (0) 4. Mironovová (Rusko) +22,5 (0) 5. Herrmannová (Německo) +29,7 (2) 6. Tandrevoldová (Norsko) +31,7 (1) 7. Krjuková (Bělorusko) +44,9 (0) 8. Simonová (Francie) +46,7 ---- 21. Charvátová (ČR) +1:19,0 (2) 35. Jislová (ČR) +1:42,6 (2) 63. Kristejn Puskarčíková (ČR) +2:22,9 (4)