BIATLON ONLINE: Stíhací závod mužů čeká poslední střelba. Kdo je ve hře o medaile?

Dnešní program biatlonového SP ve Francii zahajují muži. Na trati stíhacího závodu už je české trio: po životním výsledku startoval na 16. místě Jakub Štvrtecký, hned za ním vyrazil do boje Michal Krčmář a jako 37. Adam Václavík. Vysílá ČT Sport, online přináší Sport.cz.

Jakub Štvrtecký na první zastávce zastřílel vleže bez chyby, zatímco Michal Krčmář musel na dvě trestná kola. Adam Václavík, který na střelnici přijel později, se také vyhnul chybám. V čele závodu pokračoval Neměc Benedict Doll, jenž tak držel vedoucí pozici od startu.

Ta mu vydržela až do druhé střelby, která jej tentokrát poslala na trestný okruh. Do čela se tak vyhoupl bezchybný Nor Tarjei Boe před Francouzem Quentinem Fillonem Mailletem a svým bratrem Johannesem.

Po nich se na střelnici představilo i české trio. Štvrtecký minul a propadl se až do třetí desítky, za ním pokračovali Krčmář s Václavíkem, kterým rovněž zůstal jeden terč černý.

První položka vestoje rozdělila norské bratry, když Tarjei Boe jednou minul a na vedoucích pozicích tak s 19sekundovým náskokem odjížděli Johannes Boe s Fillonem Mailletem. Z českých biatlonistů zastřílel čistě jen Václavík.

Ženy začnou o dvě hodiny později. Markéta Davidová se pokusí využít třetí pozice z pátečního sprintu k dalšímu útoku na stupně vítězů.

Nejúspěšnější česká reprezentantka vyrazí do závodu na 10 km dvacet sekund po vítězce sprintu Tiril Eckhoffové z Norska.Společně s Davidovou pojedou stíhačku i Lucie Charvátová (21.) a Jessica Jislová (35.).