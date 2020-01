Naštvaný Krčmář: Není omluvy, ale fakt nevím, co se stalo, terče divně zvonily

Záhy bylo jasné, že žádná česká radost nepřijde, od první střelby bylo vše špatně. S formou se nepotkávají čeští biatlonisté v Pokljuce při posledním dílu SP před únorovým MS v Anterselvě. Platí to i o Michalu Krčmářovi. Na úvod zastávky ve slovinském středisku zaznamenal 61. místo ve vytrvalostním závodě, na body dosáhl jen Ondřej Moravec - v cíli pětadvacátý. Ale i on byl rozladěný.

„Dneska pro můj výkon není omluvy," hodnotil pro biatlon.cz Krčmář, v seriálu nejvýše postavený český mužský zástupce. Uhájil 22. příčku a kvalifikoval se do nedělního závodu s hromadném startem. Moravec zůstal 27. a bude plnit roli prvního náhradníka.

Jelo se poprvé na nových, náročnějších tratích. Na střelnici ale podle závodníků byly ideální podmínky. „Dařilo se mi i na tréninku. Většinou aspoň tušíte nějakou příčinu, ale já dnes fakt nevím, co se stalo," lamentoval Krčmář a všiml si zvláštního detailu. „Terče divně zvonily."

Na trati se necítil tak úplně zle, mohlo jej těšit, že se držel plná dvě kola s vítězným Norem Johannesem Böem. „Ale když jsem dal druhou dvojku vleže, tak jsem absolutně neměl morál jet. Byl jsem na sebe naštvaný, s lepší střelbou by byl i běžák lepší. To říkám na rovinu," přemítal zklamaně. O nedělní start ale nepřišel.

Zato Moravec zřejmě zůstane mimo. „Měl jsem za cíl kvalifikovat se do masáku, což bohužel o chlup nevyšlo. Měl jsem štěstí, že jsem potkal Eberharda, to mi hodně pomohlo. Tři čtyři kola jsem se docela dobře svezl. Sníh byl skluzný a jelo to dobře. Už včera jsem tratě trochu přehodnotil. První den jsem si myslel, že je to šílenost. Dnes říkám, že se to dá. Sjezdy byly v klidu. Jde o trať, kde není moc místo na odpočinek, i ve sjezdech musíte pracovat. Samozřejmě to bude těžší, když bude pomalejší sníh," pravil Moravec pro biatlonový web.

V pátek se v Pokljuce jede vytrvalostní závod žen, opět se startuje ve 14:15. Muži si zazávodí v sobotu, kdy jsou na programu mixy.