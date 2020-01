Předvedla, že v Pokljuce není na dovolené. Štafetový výkon je pro Davidovou povzbuzením pro nedělní masák

Možná poprvé v roce 2020 se zase cítila při závodě dobře. „Může to být zkreslující, protože některé hvězdy jako Herrmannová, Eckhoffová, Röiselandová, Öbergová, nezávodily Ale je příjemné, když zase konečně dokážu holky na lyžích předjíždět," líčila 24letá Davidová.

Povzbuzením by pro ni měla být i přesná střelba vleže i vstoje, byť sama dobře věděla, že obě položky mohl být v rychlejším rytmu. „Každé nuly na stavu, v jakékoli poloze, si vážím. Nedokážu ale říct, proč mi to jeden den na střelnici tak jde a pak zase ne," přemítala. Hlavně díky své nejmladší člence byla česká štafeta nejlépe umístěná z těch, co musely na trestné kolo.

Nakonec reprezentanti šestým místem vyrovnali nejlepší výsledek mixu za poslední čtyři sezony. „Těší mě alespoň malá ukázka toho, že biatlon umíme. Snad jsme předvedla, že tu nejsem na dovolené a doufám, že na to navážu nedělním masákem," říkala Davidová, která dokonce předávala štafetu finišmance Evě Kristejn Puskarčíkové jen vteřinu za čtvrtým místem. Na 29letou závodnici, která po prodělané nemoci, ještě ní v ideální formě, čekal těžký úkol.

Jelo se mi extrémně špatně, říká Puskarčíková

V běhu sice zaostávala, ale na střelnici chybovala jen jednou vleže. Trošku mě mrzí, že má aktuální forma nebyla taková, abych mohla zabojovat o vyšší příčky. Na trati to byl záhul, jelo se mi extrémně špatně. Říkala jsem si, že to zkusím podržet právě střelbou a nakonec jsem zvládla dojet šestá což bychom před závodem brali všemi deseti," připustila v létě za bývalého biatlonistu provdaná Puskarčíková.

České ženy tak vlastně napravily selhání Michala Krčmáře, jenž těžil z výborně rozjeté štafety Ondřejem Moravcem a na stojku přijel čtvrtý. Odstřílel tu položku velmi rychle a zdánlivě dobře, s jedinou chybou. Musel pak ale využít všechny tři náboje a ani ty nestačily na sestřelení jednoho terče. „Dobíjení nezvládl, byl jak splašený," káral svého svěřence Zdeněk Vítek. „Těžce se mi hledají slova. Najednou jsem se na stavu rozechvěl. Totálně mi vypnuly nohy a nedokázal jsem to stojku dostřelit," přiblížil pro Český rozhlas Krčmář.

Markéta Davidová v akci

Český biatlon, ČTK

„Trestné kolo mrzí vždycky a každého. Doufám, že se z toho Bimbas rychle oklepe," uvedla Kristejn Pouskarčíková na adresu krajana, jenž se v závěru složil i běžecky. „Na posledním kilometru a půl mi totálně došlo, byl jsem úplně tuhý. Neskutečně mě to celé štve a mrzí, ale musím si to srovnat sám v sobě. V neděli v poledne jedu masák a musím mít co nejčistší hlavu. Je to poslední ostrý start před mistrovstvím světa a chci jít do závěrečné přípravy alespoň trochu pozitivně naladěný," mínil Krčmář.

Ženský závod s hromadným startem absolvují hned dvě Češky, vedle Davidové se nakonec dostala z pozice náhradnice mezi 30 účastnic i Lucie Charvátová, která potřebuje také nalézt střeleckou sebedůvěru po štafetovém utrpení v Ruhpoldingu a osmi trestných minutách z pátečního závodu na 15 km.