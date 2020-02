Vítková zůstala mimo. Koho trenéři vytáhli na biatlonové MS?

Zdravotní trable nakonec nepustí Veroniku Vítkovou na MS, volné páté místo v ženském týmu pro nadcházející MS v Anterselvě trenéři podle očekávání obsadí z juniorských zdrojů. Nominace nakonec připadla Tereze Vinklárkové, ač v sezoně to dlouho vypadalo, že by se mohla prosadit spíše jiná Tereza - Voborníková. Po mládežnickém MS v Lenzerheide ale byla volba trenérů jasná...

Ani jeden start ve Světovém poháru nemá čerstvě nominovaná jednadvacetiletá Vinklárková, která doplnila již dříve jasné kvarteto Markéta Davidová, Eva Kristejn Puskarčíková, Lucie Charvátová a Jessica Jislová. Mužskou sestavu již dříve vytvořili Michal Krčmář, Ondřej Moravec, Jakub Štvrtecký, Adam Václavík a Michal Šlesingr.

Mistrovství světa začne v Anterselvě smíšenou štafetou příští čtvrtek 13. února a vyvrcholí 23. února závody s hromadným startem.

Na místo v ženském týmu nebyl zrovna přetlak. "Tereza se na juniorském šampionátu prezentovala velmi dobře. Bude to pro ni úplně nová zkušenost. Měla by si to užít, nestresovat se a učit se," uvedl norský trenér českých biatlonistek Egil Gjelland pro biatlon.cz.

Jednatřicetiletá Vítková měla v přípravě dýchací problémy a startovala pak jen v prvním dílu Světového poháru v Östersundu. Bez náznaku úspěchu... Obsadila 45. místo ve sprintu a vytrvalostní závod kvůli únavě vzdala. Od té doby trénovala individuálně a začátkem ledna vyhrála sprint na Českém poháru v Jablonci. Ale pocitově to nebylo ono.

Na vrcholné akci bude Vítková chybět poprvé od roku 2008. Od své tehdejší premiéry na MS v Östersundu absolvovala všechny významné soutěže, devětkrát MS a třikrát olympiádu. Je členkou zlaté a bronzové smíšené štafety z MS, stříbrné z OH a má olympijský bronz ze sprintu. V roli závodnice se neukáže asi ani v Novém Městě na Moravě, kde české biatlonisty čeká ještě jeden vrchol zimy. Pokud ovšem do března vydrží na Vysočině nějaký sníh.

Zato brněnská rodačka Vinklárková starty na větších akcích dospělých nemá žádné, skočí rovnou mezi elitu. Na nedávném mistrovství světa juniorů byla pátá, šestá a třináctá. V lednu absolvovala IBU Cup v Osrblie, kde skončila ve zkráceném vytrvalostním závodě dvacátá a s Vítězslavem Hornigem byla pátá ve smíšených dvojicích. Její rivalka Voborníková na MS zajela výborně ve štafetě, individuální starty ale pokazila a ač už měla drobnou zkušenost ze SP, místo na MS pro ni nezbylo.

Mezi muži zůstalo u pětice nominovaných. „Adam byl čtvrtý nejlepší (z Čechů) ve Světovém poháru. Bouška (Šlesingra) bereme pro štafetu," zdůvodnil trenér Zdeněk Vítek svou již dřívější volbu závodníků, kteří byli za triem nejlepších českých zástupců ze SP.

Kromě Štvrteckého v mužské nominaci další junior není a podle všeho nebude, i když občas se v úvahách objevovalo jméno Vítězslava Horniga.

„Brát šestého člověka mi v tuto chvíli přijde zbytečné. Kluci mají dost svých závodů, čeká je mistrovství Evropy. Kdyby bylo potřeba, je možné si někoho stáhnout z IBU Cupu," uvedl Vítek pro biatlonový web s tím, že všem nahrálo přesunutí druholigového seriálu z německého Arberu do italského Martellu. Odtud je to do Anterselvy jen kousek, navíc obě střediska spojuje velká nadmořská výška.