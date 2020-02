Kouzlo, proměna! To je poprvé, žasne česká biatlonová naděje

Trápení, v jednu chvíli i konec v mládežnické reprezentaci... Ale v posledních měsících česká biatlonistka Tereza Vinklárková prožívá nádhernou proměnu. Takřka zázračnou. Žádné nemoci, žádná zranění, vzestup na juniorském světovém šampionátu a nakonec i nominace na vrcholnou událost mezi dospělými. Co na tom, že nemá jistotu, že se tam sveze. Sezona už tak pro ni dostala pořádný šmrnc.

„Tři závody a třikrát jsem stála na širším pódiu. Vůbec tomu nemohu uvěřit, ale jsem moc a moc spokojená," říká jednadvacetiletá závodnice pro biatlon.cz po nedávném juniorském MS v Lenzerheide, odkud se báječnými výsledky odpíchla mezi elitu. Ta bude závodit od 13. února v alpských výšinách v Anterselvě.

K páté příčce se štafetou přidala česká biatlonistka mezi juniorkami individuální pátou ve vytrvalostním závodě, šestou ve sprintu a třináctou ve stíhačce. A obsadila tak dosud volné páté místo v ženské reprezentaci vedle Markéty Davidové, Lucie Charvátové, Evy Kristejn Puskarčíkové a Jessiky Jislové.

Své možnosti v minulosti už občas náležitě naznačila, byla například členkou stříbrné štafety dorostenek na šampionátu v roce 2016 v Rumunsku. Tehdy s Natálií Jurčovou a Markétou Davidovou, která už mezitím ušla cestu až na stupně mezi dospělými v závodech SP.

Markéta Davidová už sbírá úspěchy při SP i mezi dospělými.

Český biatlon/Petr Slavík

Zato Vinklárkovou srážely trable, zranění a nemoci. Dokonce vypadla z juniorské reprezentace, zdravotní stav ji limitoval. „Byla jsem nemocná skoro permanentně, měla jsem špatné krevní testy, bojovala jsem s únavou, prostě to za moc nestálo. Vlastně to nestálo za nic," dobře si vybavuje brněnská biatlonistka působící ve Sportovním centru mládeže v Letohradě.

Loni v létě přišla radikální změna, nechala si odstranit mandle. „A bylo to jako mávnutí kouzelného proutku. Je to poprvé včetně dorosteneckých let, kdy nejsem v zimě nemocná," žasne sama nad vlastní proměnou, která vyústila v nominaci na MS.

"Sledoval jsem Terku pozorně během podzimu, a její výkonnost rostla doslova před očima," připomíná trenér juniorské reprezentace Aleš Lejsek.

Na rezervy ovšem mladá biatlonistka naráží stále. Je brána jako stabilní střelkyně, ale právě v Lenzerheide ji ve vytrvalostním závodě i sprintu dělila vždy jedna přesnější rána od medaile.

Nejzkušenější z českých biatlonistek Veronika Vítková bude letos na světovém šampionátu v Anterselvě chybět.

Petr Slavík, Český biatlon

Jestli teď coby týmová pětka oblékne startovní číslo v Anterselvě, zatím netuší, ale je to pravděpodobné. „Nad tím nepřemýšlím. Je mi jasné, že proti dalším holkám mám natrénováno stále málo. V tom vidím velké rezervy, ale také šanci, jak se zlepšovat," dodává pro biatlonový web.