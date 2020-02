Český biatlon jde razantně nahoru. Opravdu? Čísla mluví jasně

„Je to odraz boomu, který u nás odstartoval v letech 2012 – 2014," říká pro biatlon.cz šéf domácího svazu Jiří Hamza. Co se tehdy dělo. Začala éra nebývalých úspěchů, které vzešly z dramatického vzestupu tohoto sportu v českých poměrech. To vše na pozadí mocného rozletu nepřehlédnutelné komety - Gabriely tehdy ještě Soukalové. S ní sbírali medaile i další z výjimečné generace.

Diváci žasli, děti se překotně hlásily do oddílů. Samy nebo je k tomu dostrkávali rodiče.

„My jako svaz jsme (tehdy) museli reagovat. Investovali jsme do zbraní, do lyží, do dalšího materiálů, začali jsme více podporovat jednotlivé kluby včetně provozu jejich areálů. Organizujeme kvalitní soutěže, v čem nám hodně pomáhají stovky dobrovolníků. Tomu říkám hardware. A software? To jsou trenéři a sportovci, včetně dětí, samozřejmě," pokračuje Hamza.

Z areny pro běžecké lyžování v Novém Městě se stala hlavně korida pro vyznavače biatlonu. Zaplnila se při SP i MS. Propukla pandemie nadšení jako kolem žádného jiného sportu u nás.

A nynější výsledek rozmachu? Na nedávném mládežnickém šampionátu ve švýcarském Lenzerheide vybojovali mladí Češi rekordních devatenáct umístění v elitní desítce, z toho byly čtyři stříbrné medaile. Na třech se podílel dorostenec Ondřej Mánek (stříbro ve štafetě, sprintu, stíhačce), jednu přidal junior Jakub Štvrtecký (stříbro ve sprintu), který se může těšit i na MS dospělých stejně jako Tereza Vinklárková.

Dosavadní rekord v počtu umístění v Top Ten je už letitý - z roku 2003. Tehdy čeští dorostenci a dorostenky skončili v polském Koscielsku osmnáctkrát mezi absolutní elitou a dosáhli na devět medailí. Skvělá bilance. Podepsáni pod ní byli i Ondřej Moravec, Michal Šlesingr, Jaroslav Soukup. Bez výjimky pozdější seniorští medailisté z vrcholných událostí.

„Tehdejší generace byla opravdu výjimečná," připomíná Hamza. Jenže teď už je podle něj situace jiná, přechod mezi esa v kategorii dospělých už tenkrát nebyl hladký. A teď tím méně: „Biatlon od té doby zaznamenal obrovský krok kupředu. Zvedl se počet startujících závodníků i zemí, které dělají biatlon na vysoké úrovni. Myslím, že prosadit se dnes je mnohem těžší," říká Hamza.

Poslední tři roky přesto přinášejí v juniorských a dorosteneckých kategoriích lepší a lepší české výsledky.

„Vytvořili jsme systém, za který se nemusíme stydět," těší Hamzu i s ohledem na generační výměnu v A-týmu, kterému ale zatím zdaleka ne vše vychází podle představ.

Česká biatlonistka Tereza Vinklárková na juniorském MS v Lenzerheide.

biatlon.cz

Kariéru už ukončili Gabriela Koukalová, Jitka Landová, Jaroslav Soukup, chystá se na to Michal Šlesingr.

Novou oporou už se stala Markéta Davidová, která ještě nedávno závodila s juniory. Místo v kádru má stále ještě mládežník Jakub Štvrtecký... „Myslím ale, že doba, kdy úspěšní junioři byli hned úspěšnými i mezi seniory, již minula. I takový Martin Fouradce se dva tři roky nejprve rozkoukával v IBU Cupu. A Johannes Bö je výjimkou potvrzující pravidlo," říká sportovní ředitel Českého svazu biatlonu Ondřej Rybář.

Dorostenec Ondřej Mánek na mistrovství světa.

Twitter

Podle Hamzy je ale nakročeno ke zvládnutí přechodu. „Český biatlon stojí na pevných nohou. Máme základnu, máme úspěchy, máme jméno doma i ve světě, jsme zajištění, odhodlaní a chceme dále přinášet radost našim fanouškům," dodává optimisticky.