Další česká senzace na MS! Charvátová si v životním závodě dojela pro medaili

„Zajela úžasný závod, bylo to jako z říše snů. Na střelnici hodně favoritek chybovalo a Lucka toho využila. Perfektní stojka, čistá a hodně rychlá, jí dala šanci zabojovat o medaili. Na posledních dvou kilometrech se vydala ze všeho a večer dostane krásnou odměnu na krk," tvrdil sportovní ředitel reprezentace Ondřej Rybář.

„Hlavou se mi absolutně nic nehonilo, opřela jsem se do závodu. Přesně takhle to má být. Řekla jsem si, že dneska by to mohlo jít," hodnotila Charvátová nejlepší vystoupení kariéry. „Trať byla jako sklenice, takže s technikou lyžování jsme všechny měly potíže. Honil se vítr, každá jsme měly jiné podmínky na střelbu, ale já si asi řekla, že dneska by to šlo," líčila.

Při změně počasí bylo třeba mazat lyže jinak než pro smíšenou štafetu. Výrazně odlišné byly i podmínky na střelnici, biatlonistky tak musely cvakáním mířidel reagovat na vítr a především se vyrovnat s proměnlivými poryvy.

Zlato, po mixu už svoje druhé, brala Marte Röiselandová. „Bylo těžké vítr na střelnici číst," řekla vítězná Norka. Nečekanou držitelkou stříbra je Američanka Simone Dunkleeová, která patřila mezi dvě závodnice s odstřílenou nulou. „Každou ránu jsem pohlídala, i když to bylo těžké," V cílové rovince málem kolabovala. „Šla jsem přes závit, už jsem měla černo před očima, ale nemohla jsem tu medailovou příležitost pustit," mínila.

Vyčerpaná Lucie Charvátová v cíli

Matthias Schrader, ČTK/AP

Další české reprezentantky doplatily v těžkých větrných podmínkách na horší střelbu a dvě držitelky bronzu z mixu i možná trochu na únavu. Eva Kristejn Puskarčíková obsadila 24. místo, když minula při položce vleže hned první ranou a musela si tak přidat 150 metrů běhu navíc.

Jedné chyby se ale nevyvarovala ani vstoje, což ji vzalo šanci na umístění v elitní desítce. „Bylo to na trati dost utrpení, připadala jsem si jako koza na ledě. Chtělo to odstřílet lépe, ale vinila bych z toho sebe a nikoli vítr," vykládala.

Leonhard Foeger, Reuters

Markéta Davidová musela celkem třikrát na trestné kolo a necítila se dobře ani běžecky. „Při stojáku jsem neměla klidnou polohu, protože mi tam dost foukalo z pravé strany. Jak jsem se s tím prala, přišly i chyby. Taky na lyžích to bylo divné. Tohle bylo spíš na brusle, fakt místy samý led," řekla.

Jessica Jislová se ani nevešla mezi 60 závodnic kvalifikovaných do stíhačky.